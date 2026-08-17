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"Логика молока" построит новый флагманский молочный комбинат в Подмосковье

"Логика молока" построит новый флагманский молочный комбинат в Подмосковье - 17.08.2026, ПРАЙМ

"Логика молока" построит новый флагманский молочный комбинат в Подмосковье

Производитель молочной продукции "Логика молока" построит новый флагманский комбинат в Московской области с максимальной мощностью переработки до 1,75 тысячи... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T10:15+0300

2026-08-17T10:15+0300

2026-08-17T10:15+0300

бизнес

промышленность

московская область

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Производитель молочной продукции "Логика молока" построит новый флагманский комбинат в Московской области с максимальной мощностью переработки до 1,75 тысячи тонн сырого молока в сутки, инвестиции в проект составят до 30 миллиардов рублей, сообщили в компании. "Логика молока"… приняла решение о строительстве нового флагманского молочного комбината, который будет расположен на площадке в Глазово в Московской области", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что предприятие будет расположено на территории индустриального парка "Северное Шереметьево" и оборудовано на базе бывшего склада автоконцерна Mercedes-Benz. Там отметили, что сделка по приобретению объекта и прилегающих территорий завершена. "Максимально возможная мощность переработки составит до 1,75 тысячи тонн сырого молока в сутки, что сделает завод одним из крупнейших в России. Общий объем инвестиций в проект составит до 30 миллиардов рублей", - добавили в компании. На заводе будет оборудовано 11 линий для производства молока, кефира, творога, сметаны, а также питьевых и ложковых йогуртов, творожных десертов с возможностью расширения под новые продукты, рассказали там. Компании "Логика молока" (ранее - "Данон Россия") является крупнейшим переработчиком молока на российском рынке. Компании принадлежат бренды "Простоквашино", "Актибио" "Растишка", "Bio Баланс", Actimuno, "Даниссимо" и другие.

московская область

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бизнес, промышленность, московская область, аэропорт шереметьево