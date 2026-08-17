https://1prime.ru/20260817/lukashenko-872434182.html

Министр Горлов доложил Лукашенко о сборе 11,5 миллиона тонн зерна

Министр Горлов доложил Лукашенко о сборе 11,5 миллиона тонн зерна - 17.08.2026, ПРАЙМ

Министр Горлов доложил Лукашенко о сборе 11,5 миллиона тонн зерна

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Юрий Горлов доложил президенту Александру Лукашенко, что в текущем году в стране планируется собрать... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T15:50+0300

2026-08-17T15:50+0300

2026-08-17T15:54+0300

сельское хозяйство

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872434182.jpg?1786971272

МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Юрий Горлов доложил президенту Александру Лукашенко, что в текущем году в стране планируется собрать около 11,5 миллиона тонн зерна, кукурузы и рапса, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Вес общего каравая с учетом рапса и кукурузы составит около 11,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. "Намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 миллиона тонн. В том числе ожидается рекордный намолот рапса - около 1,5 миллиона тонн. Хорошие виды и на урожай зерна кукурузы, который еще предстоит убрать с полей - в планах 2,5 миллиона тонн", - поясняется в сообщении. Там говорится, что с опережением ведутся поставки зерна в счет госзаказа, который планируется полностью выполнить к 1 сентября. "Высокий урожай и по другим культурам - сахарной свекле, льну, овощам. В межсезонье жители страны будут обеспечены всем необходимым", - подчеркивается в сообщении. Там говорится, что одновременно регионы интенсивно включились в работу по севу озимых. Ранее Лукашенко заявил, что белорусским аграриям важно превысить прошлогодний рекордный урожай, который составил более 11 миллионов тонн. Президент в июле отмечал, что собирать урожай зерна в 12 миллионов тонн было бы большим достижением для страны.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, белоруссия, александр лукашенко