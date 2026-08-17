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Министр Горлов доложил Лукашенко о сборе 11,5 миллиона тонн зерна - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Министр Горлов доложил Лукашенко о сборе 11,5 миллиона тонн зерна
Министр Горлов доложил Лукашенко о сборе 11,5 миллиона тонн зерна - 17.08.2026, ПРАЙМ
Министр Горлов доложил Лукашенко о сборе 11,5 миллиона тонн зерна
Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Юрий Горлов доложил президенту Александру Лукашенко, что в текущем году в стране планируется собрать... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:50+0300
2026-08-17T15:54+0300
сельское хозяйство
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Юрий Горлов доложил президенту Александру Лукашенко, что в текущем году в стране планируется собрать около 11,5 миллиона тонн зерна, кукурузы и рапса, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Вес общего каравая с учетом рапса и кукурузы составит около 11,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. "Намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 миллиона тонн. В том числе ожидается рекордный намолот рапса - около 1,5 миллиона тонн. Хорошие виды и на урожай зерна кукурузы, который еще предстоит убрать с полей - в планах 2,5 миллиона тонн", - поясняется в сообщении. Там говорится, что с опережением ведутся поставки зерна в счет госзаказа, который планируется полностью выполнить к 1 сентября. "Высокий урожай и по другим культурам - сахарной свекле, льну, овощам. В межсезонье жители страны будут обеспечены всем необходимым", - подчеркивается в сообщении. Там говорится, что одновременно регионы интенсивно включились в работу по севу озимых. Ранее Лукашенко заявил, что белорусским аграриям важно превысить прошлогодний рекордный урожай, который составил более 11 миллионов тонн. Президент в июле отмечал, что собирать урожай зерна в 12 миллионов тонн было бы большим достижением для страны.
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сельское хозяйство, белоруссия, александр лукашенко
Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
15:50 17.08.2026 (обновлено: 15:54 17.08.2026)
 
Министр Горлов доложил Лукашенко о сборе 11,5 миллиона тонн зерна

Министр Горлов доложил Лукашенко о сборе 11,5 миллиона тонн зерна, кукурузы и рапса

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МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Юрий Горлов доложил президенту Александру Лукашенко, что в текущем году в стране планируется собрать около 11,5 миллиона тонн зерна, кукурузы и рапса, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Вес общего каравая с учетом рапса и кукурузы составит около 11,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года.
"Намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 миллиона тонн. В том числе ожидается рекордный намолот рапса - около 1,5 миллиона тонн. Хорошие виды и на урожай зерна кукурузы, который еще предстоит убрать с полей - в планах 2,5 миллиона тонн", - поясняется в сообщении.
Там говорится, что с опережением ведутся поставки зерна в счет госзаказа, который планируется полностью выполнить к 1 сентября.
"Высокий урожай и по другим культурам - сахарной свекле, льну, овощам. В межсезонье жители страны будут обеспечены всем необходимым", - подчеркивается в сообщении.
Там говорится, что одновременно регионы интенсивно включились в работу по севу озимых.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусским аграриям важно превысить прошлогодний рекордный урожай, который составил более 11 миллионов тонн. Президент в июле отмечал, что собирать урожай зерна в 12 миллионов тонн было бы большим достижением для страны.
 
Сельское хозяйствоБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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