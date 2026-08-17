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Макрон подписал новую версию закона о военном программировании - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Макрон подписал новую версию закона о военном программировании
Макрон подписал новую версию закона о военном программировании - 17.08.2026, ПРАЙМ
Макрон подписал новую версию закона о военном программировании
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписал обновленную версию закона о военном программировании, которая предусматривает выделение на оборонные... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T22:59+0300
2026-08-17T22:59+0300
франция
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872445837.jpg?1786996744
ПАРИЖ, 17 авг – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписал обновленную версию закона о военном программировании, которая предусматривает выделение на оборонные нужды дополнительных 36 миллиардов евро до 2030 года. "Я стою перед вами сегодня, промульгировав вчера (16 августа - ред.) закон о военном программировании, который парламент принял несколько недель назад, а Конституционный совет утвердил несколько дней назад. Этот закон о военном программировании будет опубликован завтра в официальном журнале", - сказал Макрон на мероприятии по случаю 82-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза от нацистов. Изначальная версия закона была принята еще в 2023 году. Согласно его новой версии, общие траты на оборону в 2024-2030 годах вырастут с 400 до 436 миллиардов евро. По словам президента, это позволит развивать различные возможности вооруженных сил, в том числе в области противоракетной обороны, применения БПЛА, ударов вглубь и в киберсфере. В последние несколько лет Франция значительно нарастила оборонные расходы и активизировала военную политику.
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франция, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
22:59 17.08.2026
 
Макрон подписал новую версию закона о военном программировании

Президент Франции Макрон подписал новую версию закона о военном программировании

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ПАРИЖ, 17 авг – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписал обновленную версию закона о военном программировании, которая предусматривает выделение на оборонные нужды дополнительных 36 миллиардов евро до 2030 года.
"Я стою перед вами сегодня, промульгировав вчера (16 августа - ред.) закон о военном программировании, который парламент принял несколько недель назад, а Конституционный совет утвердил несколько дней назад. Этот закон о военном программировании будет опубликован завтра в официальном журнале", - сказал Макрон на мероприятии по случаю 82-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза от нацистов.
Изначальная версия закона была принята еще в 2023 году. Согласно его новой версии, общие траты на оборону в 2024-2030 годах вырастут с 400 до 436 миллиардов евро.
По словам президента, это позволит развивать различные возможности вооруженных сил, в том числе в области противоракетной обороны, применения БПЛА, ударов вглубь и в киберсфере.
В последние несколько лет Франция значительно нарастила оборонные расходы и активизировала военную политику.
 
ФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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