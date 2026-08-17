https://1prime.ru/20260817/makron-872445837.html

Макрон подписал новую версию закона о военном программировании

Макрон подписал новую версию закона о военном программировании - 17.08.2026, ПРАЙМ

Макрон подписал новую версию закона о военном программировании

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписал обновленную версию закона о военном программировании, которая предусматривает выделение на оборонные... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T22:59+0300

2026-08-17T22:59+0300

2026-08-17T22:59+0300

франция

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872445837.jpg?1786996744

ПАРИЖ, 17 авг – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписал обновленную версию закона о военном программировании, которая предусматривает выделение на оборонные нужды дополнительных 36 миллиардов евро до 2030 года. "Я стою перед вами сегодня, промульгировав вчера (16 августа - ред.) закон о военном программировании, который парламент принял несколько недель назад, а Конституционный совет утвердил несколько дней назад. Этот закон о военном программировании будет опубликован завтра в официальном журнале", - сказал Макрон на мероприятии по случаю 82-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза от нацистов. Изначальная версия закона была принята еще в 2023 году. Согласно его новой версии, общие траты на оборону в 2024-2030 годах вырастут с 400 до 436 миллиардов евро. По словам президента, это позволит развивать различные возможности вооруженных сил, в том числе в области противоракетной обороны, применения БПЛА, ударов вглубь и в киберсфере. В последние несколько лет Франция значительно нарастила оборонные расходы и активизировала военную политику.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон