Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/merkushev-872444051.html
Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев
Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев - 17.08.2026, ПРАЙМ
Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев
Российское виноделие идет на север и восток, каждый сезон там открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства, рассказал РИА Новости председатель... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T20:01+0300
2026-08-17T20:01+0300
россия
крым
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872444051.jpg?1786986090
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российское виноделие идет на север и восток, каждый сезон там открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства, рассказал РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. "Да, климат благоволит нашей стране, виноделие идет на север и восток, каждый сезон открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства. Виноградно-винодельческих зон в России на сегодняшний момент утверждено 18 по всей стране от Крыма до Дальнего Востока", - сказал он. По его словам, даже в Москве и Подмосковье производят вино из российского винограда, пока правда он завозится из других регионов. "Но центрами российского виноделия остаются, конечно, Кубань, Крым, Дагестан, Долина Дона, Ставрополье, где производится абсолютное большинство вин", - заметил собеседник агентства.
крым
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, москва, московская область
РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, Московская область
20:01 17.08.2026
 
Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев

Глава Черноморского форума виноделия Меркушев: российское виноделие идет на север и восток

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российское виноделие идет на север и восток, каждый сезон там открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства, рассказал РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.
"Да, климат благоволит нашей стране, виноделие идет на север и восток, каждый сезон открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства. Виноградно-винодельческих зон в России на сегодняшний момент утверждено 18 по всей стране от Крыма до Дальнего Востока", - сказал он.
По его словам, даже в Москве и Подмосковье производят вино из российского винограда, пока правда он завозится из других регионов.
"Но центрами российского виноделия остаются, конечно, Кубань, Крым, Дагестан, Долина Дона, Ставрополье, где производится абсолютное большинство вин", - заметил собеседник агентства.
 
РОССИЯКРЫММОСКВАМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала