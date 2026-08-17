https://1prime.ru/20260817/merkushev-872444051.html
Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев
Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев - 17.08.2026, ПРАЙМ
Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев
Российское виноделие идет на север и восток, каждый сезон там открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства, рассказал РИА Новости председатель... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T20:01+0300
2026-08-17T20:01+0300
2026-08-17T20:01+0300
россия
крым
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872444051.jpg?1786986090
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российское виноделие идет на север и восток, каждый сезон там открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства, рассказал РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.
"Да, климат благоволит нашей стране, виноделие идет на север и восток, каждый сезон открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства. Виноградно-винодельческих зон в России на сегодняшний момент утверждено 18 по всей стране от Крыма до Дальнего Востока", - сказал он.
По его словам, даже в Москве и Подмосковье производят вино из российского винограда, пока правда он завозится из других регионов.
"Но центрами российского виноделия остаются, конечно, Кубань, Крым, Дагестан, Долина Дона, Ставрополье, где производится абсолютное большинство вин", - заметил собеседник агентства.
крым
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, москва, московская область
РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, Московская область
Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев
Глава Черноморского форума виноделия Меркушев: российское виноделие идет на север и восток
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российское виноделие идет на север и восток, каждый сезон там открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства, рассказал РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.
"Да, климат благоволит нашей стране, виноделие идет на север и восток, каждый сезон открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства. Виноградно-винодельческих зон в России на сегодняшний момент утверждено 18 по всей стране от Крыма до Дальнего Востока", - сказал он.
По его словам, даже в Москве и Подмосковье производят вино из российского винограда, пока правда он завозится из других регионов.
"Но центрами российского виноделия остаются, конечно, Кубань, Крым, Дагестан, Долина Дона, Ставрополье, где производится абсолютное большинство вин", - заметил собеседник агентства.