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Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев

Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев - 17.08.2026, ПРАЙМ

Российское виноделие идет на север и восток, заявил Меркушев

Российское виноделие идет на север и восток, каждый сезон там открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства, рассказал РИА Новости председатель... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T20:01+0300

2026-08-17T20:01+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российское виноделие идет на север и восток, каждый сезон там открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства, рассказал РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. "Да, климат благоволит нашей стране, виноделие идет на север и восток, каждый сезон открываются новые виноградарские и винодельческие хозяйства. Виноградно-винодельческих зон в России на сегодняшний момент утверждено 18 по всей стране от Крыма до Дальнего Востока", - сказал он. По его словам, даже в Москве и Подмосковье производят вино из российского винограда, пока правда он завозится из других регионов. "Но центрами российского виноделия остаются, конечно, Кубань, Крым, Дагестан, Долина Дона, Ставрополье, где производится абсолютное большинство вин", - заметил собеседник агентства.

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