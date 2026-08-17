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Татарстан пригласил китайских производителей в "Иннополис" - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Татарстан пригласил китайских производителей в "Иннополис"
Татарстан пригласил китайских производителей в "Иннополис" - 17.08.2026, ПРАЙМ
Татарстан пригласил китайских производителей в "Иннополис"
Татарстан готов создать для китайских производителей промышленную площадку на территории ОЭЗ "Иннополис", где бизнес сможет быстро начать работать, заявил глава | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:15+0300
2026-08-17T14:15+0300
бизнес
промышленность
татарстан
казань
китай
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Татарстан готов создать для китайских производителей промышленную площадку на территории ОЭЗ "Иннополис", где бизнес сможет быстро начать работать, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. По словам Минниханова, одним из перспективных направлений Татарстан видит развитие промышленного сотрудничества на базе особой экономической зоны "Иннополис" - одной из ведущих высокотехнологичных площадок федерального уровня в России. "Предлагаем китайским партнерам рассмотреть возможность формирования на территории индустриального парка "Лаишево", являющегося частью особой экономической зоны "Иннополис", российско-китайской промышленной площадки для компаний, заинтересованных в локализации производства в Российской Федерации", - сказал Минниханов в ходе круглого стола с бизнесом на международном форуме "Ростки". Глава республики отметил удобное расположение данной площадки - неподалеку от международного аэропорта и самой Казани. "В том числе мы готовы и поучаствовать в строительстве производственных площадей, чтобы бизнес мог быстро арендовать их и начинать работать", - добавил Минниханов. Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится с 2023 года и представляет собой платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В этом году организовано более 50 деловых сессий.
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бизнес, промышленность, татарстан, казань, китай, рустам минниханов
Бизнес, Промышленность, ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, КИТАЙ, Рустам Минниханов
14:15 17.08.2026
 
Татарстан пригласил китайских производителей в "Иннополис"

Минниханов: Татарстан готов создать для китайских компаний промышленную площадку

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Татарстан готов создать для китайских производителей промышленную площадку на территории ОЭЗ "Иннополис", где бизнес сможет быстро начать работать, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
По словам Минниханова, одним из перспективных направлений Татарстан видит развитие промышленного сотрудничества на базе особой экономической зоны "Иннополис" - одной из ведущих высокотехнологичных площадок федерального уровня в России.
"Предлагаем китайским партнерам рассмотреть возможность формирования на территории индустриального парка "Лаишево", являющегося частью особой экономической зоны "Иннополис", российско-китайской промышленной площадки для компаний, заинтересованных в локализации производства в Российской Федерации", - сказал Минниханов в ходе круглого стола с бизнесом на международном форуме "Ростки".
Глава республики отметил удобное расположение данной площадки - неподалеку от международного аэропорта и самой Казани.
"В том числе мы готовы и поучаствовать в строительстве производственных площадей, чтобы бизнес мог быстро арендовать их и начинать работать", - добавил Минниханов.
Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится с 2023 года и представляет собой платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В этом году организовано более 50 деловых сессий.
 
БизнесПромышленностьТАТАРСТАНКАЗАНЬКИТАЙРустам Минниханов
 
 
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