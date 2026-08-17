https://1prime.ru/20260817/minnikhanov-872428730.html

Татарстан пригласил китайских производителей в "Иннополис"

Татарстан пригласил китайских производителей в "Иннополис" - 17.08.2026, ПРАЙМ

Татарстан пригласил китайских производителей в "Иннополис"

Татарстан готов создать для китайских производителей промышленную площадку на территории ОЭЗ "Иннополис", где бизнес сможет быстро начать работать, заявил глава | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:15+0300

2026-08-17T14:15+0300

2026-08-17T14:15+0300

бизнес

промышленность

татарстан

казань

китай

рустам минниханов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/15/853771683_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_846cfd656eea271722c9d7752b32c1f2.jpg

КАЗАНЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Татарстан готов создать для китайских производителей промышленную площадку на территории ОЭЗ "Иннополис", где бизнес сможет быстро начать работать, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. По словам Минниханова, одним из перспективных направлений Татарстан видит развитие промышленного сотрудничества на базе особой экономической зоны "Иннополис" - одной из ведущих высокотехнологичных площадок федерального уровня в России. "Предлагаем китайским партнерам рассмотреть возможность формирования на территории индустриального парка "Лаишево", являющегося частью особой экономической зоны "Иннополис", российско-китайской промышленной площадки для компаний, заинтересованных в локализации производства в Российской Федерации", - сказал Минниханов в ходе круглого стола с бизнесом на международном форуме "Ростки". Глава республики отметил удобное расположение данной площадки - неподалеку от международного аэропорта и самой Казани. "В том числе мы готовы и поучаствовать в строительстве производственных площадей, чтобы бизнес мог быстро арендовать их и начинать работать", - добавил Минниханов. Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится с 2023 года и представляет собой платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В этом году организовано более 50 деловых сессий.

татарстан

казань

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, татарстан, казань, китай, рустам минниханов