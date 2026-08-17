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В Белоруссии оценили выручку от экспорта сельхозпродукции
В Белоруссии оценили выручку от экспорта сельхозпродукции - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии оценили выручку от экспорта сельхозпродукции
Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции Белоруссии по итогам 2026 года может составить более 11 миллиардов долларов, заявил министр... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:52+0300
2026-08-17T16:52+0300
2026-08-17T16:52+0300
сельское хозяйство
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции Белоруссии по итогам 2026 года может составить более 11 миллиардов долларов, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Юрий Горлов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова. Основными темами доклада были ход уборочной и посевной кампаний, а также переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. "В прошлом году экспортная выручка от продажи наших продуктов составила более 10 миллиардов долларов. По итогам этого года мы должны подойти к 11 миллиардам и больше", - приводит агентство Белта слова Горлова по итогам доклада президенту. По словам главы минсельхозпрода, такой прогноз составлен на основе анализа текущей динамики поступления валютной выручки от продаж. Он уточнил, что в текущем году прирост выручки составляет более 25% к уровню прошлого года.
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сельское хозяйство, белоруссия, александр лукашенко
Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
В Белоруссии оценили выручку от экспорта сельхозпродукции
Минсельхоз: экспорт сельхозпродукции в 2026 году может составить 11 миллиардов долларов
МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции Белоруссии по итогам 2026 года может составить более 11 миллиардов долларов, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Юрий Горлов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в понедельник заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова. Основными темами доклада были ход уборочной и посевной кампаний, а также переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота.
"В прошлом году экспортная выручка от продажи наших продуктов составила более 10 миллиардов долларов. По итогам этого года мы должны подойти к 11 миллиардам и больше", - приводит агентство Белта слова Горлова по итогам доклада президенту.
По словам главы минсельхозпрода, такой прогноз составлен на основе анализа текущей динамики поступления валютной выручки от продаж. Он уточнил, что в текущем году прирост выручки составляет более 25% к уровню прошлого года.