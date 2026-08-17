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Правительство направляет 30 миллиардов рублей на обновление транспорта

Правительство направляет 30 миллиардов рублей на обновление транспорта - 17.08.2026, ПРАЙМ

Правительство направляет 30 миллиардов рублей на обновление транспорта

Правительство России ежегодно направляет порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах страны, сообщил... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T15:48+0300

2026-08-17T15:48+0300

2026-08-17T16:28+0300

бизнес

россия

улан-удэ

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России ежегодно направляет порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент России Владимир Путин 10 августа в Улан-Удэ провел заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития общественного транспорта. "Речь в первую очередь шла о модернизации парка техники в городах и населенных пунктах для того, чтобы десятки миллионов людей могли передвигаться в комфортных условиях. Ежегодно из федерального бюджета предоставляем для этого порядка 30 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства отметил, что также созданы различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и списание двух третей задолженности субъектов по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели.

улан-удэ

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бизнес, россия, улан-удэ, михаил мишустин, владимир путин