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Правительство направляет 30 миллиардов рублей на обновление транспорта
Правительство направляет 30 миллиардов рублей на обновление транспорта - 17.08.2026, ПРАЙМ
Правительство направляет 30 миллиардов рублей на обновление транспорта
Правительство России ежегодно направляет порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах страны, сообщил... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:48+0300
2026-08-17T15:48+0300
2026-08-17T16:28+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России ежегодно направляет порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент России Владимир Путин 10 августа в Улан-Удэ провел заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития общественного транспорта. "Речь в первую очередь шла о модернизации парка техники в городах и населенных пунктах для того, чтобы десятки миллионов людей могли передвигаться в комфортных условиях. Ежегодно из федерального бюджета предоставляем для этого порядка 30 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства отметил, что также созданы различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и списание двух третей задолженности субъектов по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели.
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бизнес, россия, улан-удэ, михаил мишустин, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Улан-Удэ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Правительство направляет 30 миллиардов рублей на обновление транспорта
Мишустин: Правительство ежегодно направляет 30 миллиардов рублей на обновление транспорта
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительство России ежегодно направляет порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин
10 августа в Улан-Удэ
провел заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития общественного транспорта.
"Речь в первую очередь шла о модернизации парка техники в городах и населенных пунктах для того, чтобы десятки миллионов людей могли передвигаться в комфортных условиях. Ежегодно из федерального бюджета предоставляем для этого порядка 30 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства отметил, что также созданы различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и списание двух третей задолженности субъектов по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели.