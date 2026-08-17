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На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - 17.08.2026, ПРАЙМ
На МКАД загорелся автомобиль
Возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 75-го километра МКАД в столице, движение осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает московский... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T20:43+0300
2026-08-17T20:43+0300
2026-08-17T20:43+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 75-го километра МКАД в столице, движение осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает московский департамент транспорта.
"На внутренней стороне 75-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе уточнили, что движение в районе ДТП доступно по трем полосам из пяти.
"Для объезда используйте Волоколамское шоссе", - подчеркивается в сообщении.
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бизнес, россия
На МКАД загорелся автомобиль
На внутренней стороне 75-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 75-го километра МКАД в столице, движение осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает московский департамент транспорта.
"На внутренней стороне 75-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе уточнили, что движение в районе ДТП доступно по трем полосам из пяти.
"Для объезда используйте Волоколамское шоссе", - подчеркивается в сообщении.