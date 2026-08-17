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На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль - 17.08.2026, ПРАЙМ

На МКАД загорелся автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 75-го километра МКАД в столице, движение осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает московский... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T20:43+0300

2026-08-17T20:43+0300

2026-08-17T20:43+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 75-го километра МКАД в столице, движение осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает московский департамент транспорта. "На внутренней стороне 75-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В дептрансе уточнили, что движение в районе ДТП доступно по трем полосам из пяти. "Для объезда используйте Волоколамское шоссе", - подчеркивается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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