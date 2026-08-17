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В Молдавии предложили повысить тариф на газ

В Молдавии предложили повысить тариф на газ - 17.08.2026, ПРАЙМ

В Молдавии предложили повысить тариф на газ

Молдавское госпредприятие Energocom предлагает повысить тариф на газ, чтобы переложить крупные расходы компании на потребителей республики, считает глава... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T22:56+0300

2026-08-17T22:56+0300

2026-08-17T22:56+0300

газ

молдавия

европа

майя санду

energocom

снг

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КИШИНЕВ, 17 авг — ПРАЙМ. Молдавское госпредприятие Energocom предлагает повысить тариф на газ, чтобы переложить крупные расходы компании на потребителей республики, считает глава оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Ранее в Молдавии прошли акции протеста против повышения тарифов на природный газ. Госкомпания Energocom 15 июля обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе. "Energocom требует повысить тариф на газ, хотя имеют прибыль в сотни миллионов леев. Компания решила заработать на нас с вами, чтобы приобрести себе новые авто, мебель и другие товары и услуги на 120 миллионов леев с НДС (7,02 миллиона доллара – ред.)", - написала Влах в своем блоге. По ее словам, более 30 миллионов леев (1,75 миллиона долларов) компания собирается потратить только на программное обеспечение и лицензии. "При этом Energocom не объясняет, что именно планируется приобрести и насколько эти расходы необходимы. Возникает вопрос: не было бы дешевле привлечь специализированную компанию, у которой уже есть необходимые программы и технические возможности?" - отметила политик. Влах обратила внимание еще на одну крупную статью расходов — 17 миллионов леев (990 тысяч долларов) на доставку потребителям бумажных счетов. "И это в XXI веке, когда все больше процессов переводится в электронный формат", - удивилась она. Политик отметила, что в плане закупок предусмотрено также выделение средств на компьютерную технику, услуги по подписке, покупку автомобилей, мебели, техническую поддержку программного обеспечения, а также на охрану, протокольные услуги, грузчиков, транспорт, авиабилеты и другие расходы. Власти Молдавии 30 июля ввели также режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Премьер Молдавии Василий Тофан предупредил население о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал население сократить расход энергоресурсов. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

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газ, молдавия, европа, майя санду, energocom, снг