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Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов
Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов - 17.08.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов
Российский рынок акций в ходе утренней торговой сессии усилил снижение и опустился ниже 2100 пунктов впервые с 24 июля, следует из данных Московской биржи. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:36+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе утренней торговой сессии усилил снижение и опустился ниже 2100 пунктов впервые с 24 июля, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 8.30 мск снижался на 1,95% относительно предыдущего закрытия - до 2 094,64 пункта - минимума с 24 июля. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, торги, акции, мосбиржа, россия, индексы
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, РОССИЯ, Индексы
Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе утренней сессии опустился ниже 2100 пунктов впервые с 24 июля
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе утренней торговой сессии усилил снижение и опустился ниже 2100 пунктов впервые с 24 июля, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 8.30 мск снижался на 1,95% относительно предыдущего закрытия - до 2 094,64 пункта - минимума с 24 июля.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 19.00 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и рубля