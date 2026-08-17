https://1prime.ru/20260817/mosbirzha-872410956.html
Мосбиржа планирует запустить вечные фьючерсы на криптоинструменты
Мосбиржа планирует запустить вечные фьючерсы на криптоинструменты - 17.08.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа планирует запустить вечные фьючерсы на криптоинструменты
Московская биржа планирует в сентябре запустить первые два вечных фьючерса на криптоинструменты - на индексы Bitcoin и Ethereum, рассказала журналистам... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:54+0300
2026-08-17T08:54+0300
2026-08-17T08:54+0300
экономика
рынок
финансы
ethereum
amazon
amd
мосбиржа
россия
криптовалюта
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в сентябре запустить первые два вечных фьючерса на криптоинструменты - на индексы Bitcoin и Ethereum, рассказала журналистам управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. "В июне прошлого года запустили первые в России фьючерсы на криптоактивы – на акции фонда IBIT, который повторяет динамику биткоина. Далее мы активно линейку расширяли – сейчас это уже пять монет и семь фьючерсов на них. Уже порядка 70 тысяч квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими инструментами. Планируем расширять эту линейку и в перспективе довести количество монет до десяти", - сказала она. "Плюс мы планируем запустить вечные фьючерсы на эти базовые активы. В сентябре мы запустим первые два вечных фьючерса на индексы биткоина и эфира", - добавила она. Кроме того, в ближайшее время Московская биржа планирует добавить фьючерсы на порядка 20 иностранных акций - на самые популярные базовые активы, - Amazon, AMD, Tesla, Netflix и другие. "Это будут вечные фьючерсы, чтобы клиенту было просто и понятно ими торговать, и не было необходимости переносить позиции. Котировки фьючерсов будут в валюте, расчеты – в российских рублях. Соответственно, не будет риска владения иностранными акциями или необходимости открывать зарубежные счета. Тем самым мы даем инвестору широкую линейку инструментов внутри российской инфраструктуры", - отметила Патрикеева.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_816:0:3547:2048_1920x0_80_0_0_0e066921028c9ddf801cb00b55db8d28.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, ethereum, amazon, amd, мосбиржа, россия, криптовалюта, акции, фьючерсы
Экономика, Рынок, Финансы, Ethereum, Amazon, AMD, Мосбиржа, РОССИЯ, криптовалюта, Акции, фьючерсы
Мосбиржа планирует запустить вечные фьючерсы на криптоинструменты
Мосбиржа планирует в сентябре запустить вечные фьючерсы на индексы Bitcoin и Ethereum
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в сентябре запустить первые два вечных фьючерса на криптоинструменты - на индексы Bitcoin и Ethereum, рассказала журналистам управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
"В июне прошлого года запустили первые в России фьючерсы на криптоактивы – на акции фонда IBIT, который повторяет динамику биткоина. Далее мы активно линейку расширяли – сейчас это уже пять монет и семь фьючерсов на них. Уже порядка 70 тысяч квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими инструментами. Планируем расширять эту линейку и в перспективе довести количество монет до десяти", - сказала она.
"Плюс мы планируем запустить вечные фьючерсы на эти базовые активы. В сентябре мы запустим первые два вечных фьючерса на индексы биткоина и эфира", - добавила она.
Кроме того, в ближайшее время Московская биржа планирует добавить фьючерсы на порядка 20 иностранных акций - на самые популярные базовые активы, - Amazon, AMD, Tesla, Netflix и другие.
"Это будут вечные фьючерсы, чтобы клиенту было просто и понятно ими торговать, и не было необходимости переносить позиции. Котировки фьючерсов будут в валюте, расчеты – в российских рублях. Соответственно, не будет риска владения иностранными акциями или необходимости открывать зарубежные счета. Тем самым мы даем инвестору широкую линейку инструментов внутри российской инфраструктуры", - отметила Патрикеева.