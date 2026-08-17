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Мосбиржа планирует запустить вечные фьючерсы на криптоинструменты

Мосбиржа планирует запустить вечные фьючерсы на криптоинструменты - 17.08.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа планирует запустить вечные фьючерсы на криптоинструменты

Московская биржа планирует в сентябре запустить первые два вечных фьючерса на криптоинструменты - на индексы Bitcoin и Ethereum, рассказала журналистам... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:54+0300

2026-08-17T08:54+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в сентябре запустить первые два вечных фьючерса на криптоинструменты - на индексы Bitcoin и Ethereum, рассказала журналистам управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. "В июне прошлого года запустили первые в России фьючерсы на криптоактивы – на акции фонда IBIT, который повторяет динамику биткоина. Далее мы активно линейку расширяли – сейчас это уже пять монет и семь фьючерсов на них. Уже порядка 70 тысяч квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими инструментами. Планируем расширять эту линейку и в перспективе довести количество монет до десяти", - сказала она. "Плюс мы планируем запустить вечные фьючерсы на эти базовые активы. В сентябре мы запустим первые два вечных фьючерса на индексы биткоина и эфира", - добавила она. Кроме того, в ближайшее время Московская биржа планирует добавить фьючерсы на порядка 20 иностранных акций - на самые популярные базовые активы, - Amazon, AMD, Tesla, Netflix и другие. "Это будут вечные фьючерсы, чтобы клиенту было просто и понятно ими торговать, и не было необходимости переносить позиции. Котировки фьючерсов будут в валюте, расчеты – в российских рублях. Соответственно, не будет риска владения иностранными акциями или необходимости открывать зарубежные счета. Тем самым мы даем инвестору широкую линейку инструментов внутри российской инфраструктуры", - отметила Патрикеева.

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рынок, финансы, ethereum, amazon, amd, мосбиржа, россия, криптовалюта, акции, фьючерсы