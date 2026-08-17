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Мосбиржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Мосбиржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр
Мосбиржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр - 17.08.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр
Московская биржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр - несколько компаний потенциально могли бы стать хорошими эмитентами,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:01+0300
2026-08-17T09:01+0300
технологии
мосбиржа
рынок
россия
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Московская биржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр - несколько компаний потенциально могли бы стать хорошими эмитентами, рассказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "У нас в России более 150 компаний, которые занимаются разработкой видеоигр. Они маржинальны. Как показывает международная практика, разработчики игр могут привлекать биржевое финансирование для развития своей деятельности. Сто таких компаний торгуются на Варшавской бирже, 50 компаний – на NASDAQ Stockholm, около 30 компаний на американских биржах", - сказала она. "Мы хотим, чтобы наши разработчики, а у нас есть много хороших, интересных разработчиков, которые работают в России, имеют денежные потоки и талантливые, креативные команды, чтобы они тоже могли привлекать капитал на фондовом рынке для своего роста", - продолжила Логинова. Поэтому Мосбиржа планирует создать совет по видеоиграм в рамках сектора "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ). "Есть несколько компаний, которые потенциально могли бы стать хорошими эмитентами. И как только мы это все сделаем, я надеюсь, у нас появятся эмитенты и из этой индустрии тоже", - отметила она. "Мы работаем с ассоциацией видеоигр, у которой несколько компаний заинтересованы в привлечении финансирования. Для нас этот сегмент новый, у этого бизнеса есть особенности. Именно поэтому мы создаем совет по видеоигровой индустрии в секторе РИИ из числа экспертов этой индустрии, которые будут помогать нам формировать критерии отбора эмитентов", - заключила Логинова.
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технологии, мосбиржа, рынок, россия
Технологии, Мосбиржа, Рынок, РОССИЯ
09:01 17.08.2026
 
Мосбиржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр

Логинова: Мосбиржа хочет привлечь российских разработчиков видеоигр на фондовый рынок

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип Московской биржи
Логотип Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Московская биржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр - несколько компаний потенциально могли бы стать хорошими эмитентами, рассказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.
"У нас в России более 150 компаний, которые занимаются разработкой видеоигр. Они маржинальны. Как показывает международная практика, разработчики игр могут привлекать биржевое финансирование для развития своей деятельности. Сто таких компаний торгуются на Варшавской бирже, 50 компаний – на NASDAQ Stockholm, около 30 компаний на американских биржах", - сказала она.
"Мы хотим, чтобы наши разработчики, а у нас есть много хороших, интересных разработчиков, которые работают в России, имеют денежные потоки и талантливые, креативные команды, чтобы они тоже могли привлекать капитал на фондовом рынке для своего роста", - продолжила Логинова.
Поэтому Мосбиржа планирует создать совет по видеоиграм в рамках сектора "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ). "Есть несколько компаний, которые потенциально могли бы стать хорошими эмитентами. И как только мы это все сделаем, я надеюсь, у нас появятся эмитенты и из этой индустрии тоже", - отметила она.
"Мы работаем с ассоциацией видеоигр, у которой несколько компаний заинтересованы в привлечении финансирования. Для нас этот сегмент новый, у этого бизнеса есть особенности. Именно поэтому мы создаем совет по видеоигровой индустрии в секторе РИИ из числа экспертов этой индустрии, которые будут помогать нам формировать критерии отбора эмитентов", - заключила Логинова.
 
ТехнологииМосбиржаРынокРОССИЯ
 
 
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