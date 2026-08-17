https://1prime.ru/20260817/mosbirzha-872412084.html
Рынок устал ждать: что повлияло на инвесторов?
Рынок устал ждать: что повлияло на инвесторов? - 17.08.2026, ПРАЙМ
Рынок устал ждать: что повлияло на инвесторов?
Российский рынок акций в пятницу, 14 августа пережил самое сильное снижение с сентября 2022 года. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:11+0300
2026-08-17T09:11+0300
2026-08-17T09:11+0300
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу, 14 августа пережил самое сильное снижение с сентября 2022 года. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 4,29%, индекс РТС просел на 5,13%. Инвесторы активно выходили из бумаг на фоне резкого охлаждения геополитических ожиданий: заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что остановка конфликта по линии соприкосновения невозможна, а визит американских переговорщиков не гарантирует прорыва, обрушили надежды на скорое урегулирование. Рынок устал ждать конкретики по переговорам, а заявления о том, что Москва не видит предпосылок для улучшения ситуации в Черном море, усилили санкционные риски.На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,39% до 114,24 пункта, что также отражает бегство инвесторов от риска. Рубль продолжил слабеть: официальный курс доллара США вырос на 0,46% до 84,77 рубля, евро — на 0,77% до 97,97 рубля, юань подорожал на 0,47% до 12,56 рубля. Котировки нефти марки Brent, напротив, выросли на 1,70% до 88,68 доллара за баррель, но этого позитива оказалось недостаточно. Котировки золота прибавили 0,60% до 4387,30 доллара за унцию, подтверждая статус защитного актива.Слабость рубля, которая обычно поддерживает экспортеров, в этот раз не сработала. Инвесторы опасаются, что девальвация не компенсирует возможные новые ограничения на экспорт и логистику. Кроме того, напряженная ситуация с поставками топлива на внутреннем рынке, о которой сообщило Минэнерго, добавляет неопределенности в нефтяной сектор."Интер РАО" отчиталась по МСФО за первое полугодие 2026 года. Выручка выросла на 16,5% до 953,4 миллиарда рублей, но чистая прибыль упала на 17,2% до 68,7 миллиарда рублей. Рост операционных расходов на 19% свел на нет весь эффект от увеличения выручки. На наш взгляд, отчет вышел нейтральный: низкая оценка и солидный денежный запас на балансе защищают котировки от глубокого падения, но явных драйверов для переоценки бумаг компании мы не видим.На этой неделе инвесторы будут следить за публикацией протоколов заседаний ФРС США и ЕЦБ, которые могут дать сигналы по дальнейшей денежно-кредитной политике. Из корпоративных событий выделим отчет "ВИ.ру" по МСФО за первое полугодие в понедельник, 17 июня. Также Банк России опубликует обзоры по инфляции и трендовой инфляции, что важно для оценки вероятности снижения ставки в сентябре.Индекс Мосбиржи пробил важную поддержку в районе 2200 пунктов и закрылся ниже. Ближайшая зона поддержки теперь находится на уровне 2100-2120 пунктов: если она устоит, возможен технический отскок к 2200 пунктам. Пробой 2100 пунктов откроет дорогу к 2000 пунктам, сопротивление расположено на 2250-2260 пунктов.Автор: Егор Зиновьев, аналитик "Цифра брокер"
ПРАЙМ
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Егор Зиновьев
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Егор Зиновьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857110596_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_60cdef2c5077bd3704cf839664d4ab27.jpg
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Егор Зиновьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857110596_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_60cdef2c5077bd3704cf839664d4ab27.jpg
акции, рынок, торги, мосбиржа, россия, мнения аналитиков
Экономика, Акции, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ, Мнения аналитиков
Рынок устал ждать: что повлияло на инвесторов?
Аналитик Зиновьев: пробой индексом Мосбиржи 2100 пунктов откроет дорогу к 2000 пунктам
Егор Зиновьев
аналитик "Цифра брокер"