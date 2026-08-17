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Курс юаня к рублю растет в направлении 12,7 рубля
Курс юаня к рублю растет в направлении 12,7 рубля - 17.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет в направлении 12,7 рубля
Курс китайской валюты к российской в понедельник усиливает рост в направлении отметки 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:41+0300
2026-08-17T13:41+0300
2026-08-17T13:41+0300
рынок
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в понедельник усиливает рост в направлении отметки 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск повышался на 14 копеек относительно предыдущего закрытия - до 12,67 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,53-12,69 рубля. В рамках ближайших недель ситуация с предложением валюты может улучшится, что позволит рублю перейти к восстановлению, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "Кроме поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам, способствовать росту предложения также будет приближение пика налоговых выплат, приходящего на 28 августа, что поддержит рубль на следующей неделе. В сложившейся ситуации ожидаем, что до конца августа юань может вернуться в диапазон 12-12,5 рубля, а доллар отступить в район 82,5 рубля", - добавляет он. Пока же юань продолжает восходящий тренд, игнорируя перекупленность, говорит Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Слабость рубля в последние дни обусловлена не только некоторым снижением поступления валютной выручки, но и инвестиционным спросом на доллары и юани со стороны разочаровавшихся в рынке акций", - добавляет он.
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рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю растет в направлении 12,7 рубля
Курс юаня на Мосбирже в понедельник вырос до 12,7 рубля
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в понедельник усиливает рост в направлении отметки 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск повышался на 14 копеек относительно предыдущего закрытия - до 12,67 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,53-12,69 рубля.
В рамках ближайших недель ситуация с предложением валюты может улучшится, что позволит рублю перейти к восстановлению, рассчитывает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"Кроме поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам, способствовать росту предложения также будет приближение пика налоговых выплат, приходящего на 28 августа, что поддержит рубль на следующей неделе. В сложившейся ситуации ожидаем, что до конца августа юань может вернуться в диапазон 12-12,5 рубля, а доллар отступить в район 82,5 рубля", - добавляет он.
Пока же юань продолжает восходящий тренд, игнорируя перекупленность, говорит Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"Слабость рубля в последние дни обусловлена не только некоторым снижением поступления валютной выручки, но и инвестиционным спросом на доллары и юани со стороны разочаровавшихся в рынке акций", - добавляет он.