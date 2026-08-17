Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль продолжил снижение к юаню в начале недели - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/mosbirzha-872442936.html
Рубль продолжил снижение к юаню в начале недели
Рубль продолжил снижение к юаню в начале недели - 17.08.2026, ПРАЙМ
Рубль продолжил снижение к юаню в начале недели
Рубль продолжил свое снижение к юаню в начале недели на фоне сохранения давления со стороны ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T19:16+0300
2026-08-17T19:16+0300
рынок
"бкс мир инвестиций"
ес
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжил свое снижение к юаню в начале недели на фоне сохранения давления со стороны ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,61 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевеет на 0,5%, до 88,96 доллара за баррель. Юань подскочил на 0,63%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,53 – 12,69 рубля. "Рубль остается слабым, его контратаки пока неубедительны. Баланс импорта и экспорта сместился не в пользу российской валюты. Импорт сезонно растет, а экспортная выручка может сокращаться из-за более низких цен на нефть первой половины июля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, как и в конце июня, в период активных продаж в акциях и облигациях многие инвесторы начинают хеджироваться в валюте, что дополнительно ухудшает позиции рубля, добавил он. "Давление на рубль оказывают новости о планах Евросоюза осенью ужесточить санкции в отношении России (подобные анонсы, как правило, провоцируют ослабление рубля, если общий информационный фон остается неблагоприятным). Негативным фактором выступает и формирующийся недостаток ликвидности в банковском секторе РФ, включая нехватку валютных ресурсов, которая особенно заметна в период летних отпусков и ведет к росту потребности кредитных организаций в иностранной валюте", - считает Наталья Мильчакова из Freedom Global. Также неблагоприятно на курсе сказывается наращивание Минфином объемов покупок в августе в рамках бюджетного правила, отмечает она. Прогнозы Ориентиры Мильчаковой для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца текущей недели: 85–88, 97–100 и 12,5–13 соответственно. "Рубль в моменте выглядит перепроданным, ситуация вскоре может развернуться. Ожидаем стабилизации, рубль может краткосрочно укрепиться к 82-84 за доллар и 12,3-12,5 за юань. Факторы поддержки рубля – приближение налогового периода, сокращение от пиков физического спроса на валюту, трансляция в курс более высоких цен на нефть второй половины июля и потенциальная стабилизация настроений на рынках акций и облигаций", - прогнозирует Смирнов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, "бкс мир инвестиций", ес, минфин
Рынок, "БКС Мир инвестиций", ЕС, Минфин
19:16 17.08.2026
 
Рубль продолжил снижение к юаню в начале недели

Курс юаня вырос на 8 копеек к закрытию торгов на Московской бирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжил свое снижение к юаню в начале недели на фоне сохранения давления со стороны ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,61 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевеет на 0,5%, до 88,96 доллара за баррель.
Юань подскочил на 0,63%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,53 – 12,69 рубля.
"Рубль остается слабым, его контратаки пока неубедительны. Баланс импорта и экспорта сместился не в пользу российской валюты. Импорт сезонно растет, а экспортная выручка может сокращаться из-за более низких цен на нефть первой половины июля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Кроме того, как и в конце июня, в период активных продаж в акциях и облигациях многие инвесторы начинают хеджироваться в валюте, что дополнительно ухудшает позиции рубля, добавил он.
"Давление на рубль оказывают новости о планах Евросоюза осенью ужесточить санкции в отношении России (подобные анонсы, как правило, провоцируют ослабление рубля, если общий информационный фон остается неблагоприятным). Негативным фактором выступает и формирующийся недостаток ликвидности в банковском секторе РФ, включая нехватку валютных ресурсов, которая особенно заметна в период летних отпусков и ведет к росту потребности кредитных организаций в иностранной валюте", - считает Наталья Мильчакова из Freedom Global.
Также неблагоприятно на курсе сказывается наращивание Минфином объемов покупок в августе в рамках бюджетного правила, отмечает она.

Прогнозы

Ориентиры Мильчаковой для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца текущей недели: 85–88, 97–100 и 12,5–13 соответственно.
"Рубль в моменте выглядит перепроданным, ситуация вскоре может развернуться. Ожидаем стабилизации, рубль может краткосрочно укрепиться к 82-84 за доллар и 12,3-12,5 за юань. Факторы поддержки рубля – приближение налогового периода, сокращение от пиков физического спроса на валюту, трансляция в курс более высоких цен на нефть второй половины июля и потенциальная стабилизация настроений на рынках акций и облигаций", - прогнозирует Смирнов.
 
Рынок"БКС Мир инвестиций"ЕСМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала