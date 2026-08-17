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Рубль продолжил снижение к юаню в начале недели

Рубль продолжил снижение к юаню в начале недели - 17.08.2026, ПРАЙМ

Рубль продолжил снижение к юаню в начале недели

Рубль продолжил свое снижение к юаню в начале недели на фоне сохранения давления со стороны ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T19:16+0300

2026-08-17T19:16+0300

2026-08-17T19:16+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжил свое снижение к юаню в начале недели на фоне сохранения давления со стороны ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек и составил 12,61 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевеет на 0,5%, до 88,96 доллара за баррель. Юань подскочил на 0,63%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,53 – 12,69 рубля. "Рубль остается слабым, его контратаки пока неубедительны. Баланс импорта и экспорта сместился не в пользу российской валюты. Импорт сезонно растет, а экспортная выручка может сокращаться из-за более низких цен на нефть первой половины июля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, как и в конце июня, в период активных продаж в акциях и облигациях многие инвесторы начинают хеджироваться в валюте, что дополнительно ухудшает позиции рубля, добавил он. "Давление на рубль оказывают новости о планах Евросоюза осенью ужесточить санкции в отношении России (подобные анонсы, как правило, провоцируют ослабление рубля, если общий информационный фон остается неблагоприятным). Негативным фактором выступает и формирующийся недостаток ликвидности в банковском секторе РФ, включая нехватку валютных ресурсов, которая особенно заметна в период летних отпусков и ведет к росту потребности кредитных организаций в иностранной валюте", - считает Наталья Мильчакова из Freedom Global. Также неблагоприятно на курсе сказывается наращивание Минфином объемов покупок в августе в рамках бюджетного правила, отмечает она. Прогнозы Ориентиры Мильчаковой для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца текущей недели: 85–88, 97–100 и 12,5–13 соответственно. "Рубль в моменте выглядит перепроданным, ситуация вскоре может развернуться. Ожидаем стабилизации, рубль может краткосрочно укрепиться к 82-84 за доллар и 12,3-12,5 за юань. Факторы поддержки рубля – приближение налогового периода, сокращение от пиков физического спроса на валюту, трансляция в курс более высоких цен на нефть второй половины июля и потенциальная стабилизация настроений на рынках акций и облигаций", - прогнозирует Смирнов.

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рынок, "бкс мир инвестиций", ес, минфин