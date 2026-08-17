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Туристический налог ввели 59 столиц российских регионов

Туристический налог ввели 59 столиц российских регионов - 17.08.2026, ПРАЙМ

Туристический налог ввели 59 столиц российских регионов

Туристический налог, действующий в России с 1 января 2025 года, ввели 59 столиц российских регионов, следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы,... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:38+0300

2026-08-17T08:38+0300

2026-08-17T08:38+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Туристический налог, действующий в России с 1 января 2025 года, ввели 59 столиц российских регионов, следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы, которые проанализировало РИА Новости. Эта информация актуальна на начало августа 2026 года. Туристический налог - это местный платеж для организаций и физических лиц, оказывающих услуги по временному проживанию. Муниципалитеты могут устанавливать его по желанию. Ставка по налогу в 2025 году составила 1% с последующим ростом до 2% в 2026 году и до 3% в 2027 году. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. В числе первых туристический налог в 2025 году ввели Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Махачкала, Магас, Нальчик, Элиста, Петрозаводск, Якутск, Владикавказ, Казань, Кызыл, Абакан, Чебоксары, Барнаул, Краснодар, Владивосток, Ставрополь, Хабаровск, Благовещенск и Архангельск. В том же году его установили Астрахань, Владимир, Волгоград, Вологда, Калининград, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Кострома, Липецк, Мурманск, Великий Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Екатеринбург, Тамбов, Тверь, Тула, Ульяновск, Санкт-Петербург, Биробиджан. Всего – 46 столиц регионов. Еще 12 городов начали взимать туристический налог в 2026 году: Йошкар-Ола, Ижевск, Грозный, Воронеж, Иркутск, Курск, Нижний Новгород, Оренбург, Самара, Тюмень, Чита, Луганск. В Саранске решение о введении туристического налога принято, но он будет введен с 1 января 2027 года. По данным на начало августа 2026 года, туристический налог не введен в 12 регионах (ни в одном из муниципалитетов): Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курганская область, Томская область, Ярославская область, Москва, Ямало-Ненецкий АО, Севастополь, Крым, Донецкая Народная Республика, Херсонская область. При этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев 13 августа сообщил, что регион принял решение ввести его с 2027 года. В то же время налог действует в некоторых муниципальных образованиях ряда субъектов, но столицы этих регионов его принимать не стали. К таким относятся Уфа, Сыктывкар, Красноярск, Иваново, Киров, Магадан, Псков, Саратов, Южно-Сахалинск, Смоленск, Челябинск, Нарьян-Мар, Ханты-Мансийск, Анадырь, Запорожье, Донецк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, налог, россия