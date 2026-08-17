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В Кировской области не будут вводить туристический налог в 2026 году - 17.08.2026, ПРАЙМ
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В Кировской области не будут вводить туристический налог в 2026 году
В Кировской области не будут вводить туристический налог в 2026 году - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Кировской области не будут вводить туристический налог в 2026 году
Вводить туристический налог в Кировской области в 2026 году не планируется, чтобы поддержать местный бизнес, заявили РИА Новости в региональном Центре развития... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:39+0300
2026-08-17T16:39+0300
бизнес
туризм
кировская область
фнс россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - ПРАЙМ. Вводить туристический налог в Кировской области в 2026 году не планируется, чтобы поддержать местный бизнес, заявили РИА Новости в региональном Центре развития туризма. По данным на сайте Федеральной налоговой службы, которые проанализировало РИА Новости, на начало августа 2026 года туристический налог, действующий в России с 1 января 2025 года, ввели 59 столиц российских регионов. В 12 регионах этот налог не введен ни в одном из муниципалитетов. "Вводить туристический налог в Кировской области в 2026 году не планируется. Такое решение принято для поддержки местного бизнеса и развития туристической отрасли. Регион нацелен на привлечение гостей и рост узнаваемости. Это соответствует стратегии развития туризма как одного из приоритетных направлений экономики области", - сказали агентству в Центре развития туризма Кировской области. Туристический налог - это местный платеж для организаций и физических лиц, оказывающих услуги по временному проживанию. Муниципалитеты могут устанавливать его по желанию. Ставка по налогу в 2025 году составила 1% с последующим ростом до 2% в 2026 году и до 3% в 2027 году. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.
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бизнес, туризм, кировская область, фнс россии
Бизнес, Туризм, Кировская область, ФНС России
16:39 17.08.2026
 
В Кировской области не будут вводить туристический налог в 2026 году

Туристический налог в Кировской области в 2026 году не планируют вводить

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНабережная реки Есиль в Астане
Набережная реки Есиль в Астане - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - ПРАЙМ. Вводить туристический налог в Кировской области в 2026 году не планируется, чтобы поддержать местный бизнес, заявили РИА Новости в региональном Центре развития туризма.
По данным на сайте Федеральной налоговой службы, которые проанализировало РИА Новости, на начало августа 2026 года туристический налог, действующий в России с 1 января 2025 года, ввели 59 столиц российских регионов. В 12 регионах этот налог не введен ни в одном из муниципалитетов.
"Вводить туристический налог в Кировской области в 2026 году не планируется. Такое решение принято для поддержки местного бизнеса и развития туристической отрасли. Регион нацелен на привлечение гостей и рост узнаваемости. Это соответствует стратегии развития туризма как одного из приоритетных направлений экономики области", - сказали агентству в Центре развития туризма Кировской области.
Туристический налог - это местный платеж для организаций и физических лиц, оказывающих услуги по временному проживанию. Муниципалитеты могут устанавливать его по желанию. Ставка по налогу в 2025 году составила 1% с последующим ростом до 2% в 2026 году и до 3% в 2027 году. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.
 
БизнесТуризмКировская областьФНС России
 
 
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