https://1prime.ru/20260817/novak-872430909.html

Ситуация на рынке труда России стабильная, заявил Новак

Ситуация на рынке труда России стабильная, заявил Новак - 17.08.2026, ПРАЙМ

Ситуация на рынке труда России стабильная, заявил Новак

Ситуация на рынке труда России стабильная, уровень безработицы в июне составил 2,2%, сообщила в понедельник пресс-служба правительства России. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:39+0300

2026-08-17T14:39+0300

2026-08-17T14:40+0300

россия

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/82894/36/828943675_0:187:2977:1861_1920x0_80_0_0_23c4e30227d1c8adfc3b6afdf9bb15a9.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда России стабильная, уровень безработицы в июне составил 2,2%, сообщила в понедельник пресс-служба правительства России.Как указано в сообщении, в понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей экономической ситуации. На встрече были рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026 года. В частности было отмечено, что за прошедшие шесть месяцев экономика России выросла на 0,6%, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста."На рынке труда, как было отмечено, сохраняется стабильная ситуация: уровень безработицы в июне составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился", - говорится в сообщении.По данным Росстата, в апреле-июне безработица в России в среднем составила 2,2%, показатель не изменился по сравнению с данными за январь-март. При этом в некоторых регионах безработица выросла по сравнению с первым кварталом.Так, в Свердловской области она увеличилась с 1,5% в январе-марте до 2,7% в апреле-июне. В Приморском крае уровень безработицы вырос на 0,5 процентных пункта, в Смоленской области - на 0,4 процентных пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак