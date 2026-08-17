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Ситуация на рынке труда России стабильная, заявил Новак - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Ситуация на рынке труда России стабильная, заявил Новак
Ситуация на рынке труда России стабильная, заявил Новак - 17.08.2026, ПРАЙМ
Ситуация на рынке труда России стабильная, заявил Новак
Ситуация на рынке труда России стабильная, уровень безработицы в июне составил 2,2%, сообщила в понедельник пресс-служба правительства России. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:39+0300
2026-08-17T14:40+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда России стабильная, уровень безработицы в июне составил 2,2%, сообщила в понедельник пресс-служба правительства России.Как указано в сообщении, в понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей экономической ситуации. На встрече были рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026 года. В частности было отмечено, что за прошедшие шесть месяцев экономика России выросла на 0,6%, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста."На рынке труда, как было отмечено, сохраняется стабильная ситуация: уровень безработицы в июне составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился", - говорится в сообщении.По данным Росстата, в апреле-июне безработица в России в среднем составила 2,2%, показатель не изменился по сравнению с данными за январь-март. При этом в некоторых регионах безработица выросла по сравнению с первым кварталом.Так, в Свердловской области она увеличилась с 1,5% в январе-марте до 2,7% в апреле-июне. В Приморском крае уровень безработицы вырос на 0,5 процентных пункта, в Смоленской области - на 0,4 процентных пункта.
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россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
14:39 17.08.2026 (обновлено: 14:40 17.08.2026)
 
Ситуация на рынке труда России стабильная, заявил Новак

Новак: ситуация на рынке труда России стабильная, уровень безработицы составил 2,2%

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанк% Александр Новак
% Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Александр Натрускин
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда России стабильная, уровень безработицы в июне составил 2,2%, сообщила в понедельник пресс-служба правительства России.
Как указано в сообщении, в понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей экономической ситуации. На встрече были рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026 года. В частности было отмечено, что за прошедшие шесть месяцев экономика России выросла на 0,6%, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста.
"На рынке труда, как было отмечено, сохраняется стабильная ситуация: уровень безработицы в июне составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился", - говорится в сообщении.
По данным Росстата, в апреле-июне безработица в России в среднем составила 2,2%, показатель не изменился по сравнению с данными за январь-март. При этом в некоторых регионах безработица выросла по сравнению с первым кварталом.
Так, в Свердловской области она увеличилась с 1,5% в январе-марте до 2,7% в апреле-июне. В Приморском крае уровень безработицы вырос на 0,5 процентных пункта, в Смоленской области - на 0,4 процентных пункта.
 
РОССИЯАлександр Новак
 
 
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