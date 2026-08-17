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Новак поручил держать на контроле программы развития АПК и ТЭК - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Новак поручил держать на контроле программы развития АПК и ТЭК
Новак поручил держать на контроле программы развития АПК и ТЭК - 17.08.2026, ПРАЙМ
Новак поручил держать на контроле программы развития АПК и ТЭК
Вице-премьер России Александр Новак поручил держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства и топливно-энергетического... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:44+0300
2026-08-17T14:44+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба кабмина. Как указано в сообщении, в понедельник Новак провел совещание по текущей экономической ситуации. На встрече были рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026 года. В пресс-службе правительства отметили, что на совещании в рамках отраслевого разреза обсуждались показатели промышленности, строительства, оптовой торговли, грузооборота и потребительской активности. "Александр Новак поручил продолжить детальный мониторинг ключевых макроэкономических индикаторов, держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики", - говорится в сообщении.
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40
россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
14:44 17.08.2026
 
Новак поручил держать на контроле программы развития АПК и ТЭК

Новак поручил держать на контроле программы развития сельского хозяйства и ТЭК

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба кабмина.
Как указано в сообщении, в понедельник Новак провел совещание по текущей экономической ситуации. На встрече были рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026 года.
В пресс-службе правительства отметили, что на совещании в рамках отраслевого разреза обсуждались показатели промышленности, строительства, оптовой торговли, грузооборота и потребительской активности.
"Александр Новак поручил продолжить детальный мониторинг ключевых макроэкономических индикаторов, держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯАлександр Новак
 
 
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