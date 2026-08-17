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Nvidia раскрыла долю в SpaceX на 21 миллиард долларов
Nvidia раскрыла долю в SpaceX на 21 миллиард долларов - 17.08.2026, ПРАЙМ
Nvidia раскрыла долю в SpaceX на 21 миллиард долларов
Американский разработчик графических процессоров Nvidia раскрыл, что владеет акциями космической компании SpaceX почти на 21 миллиард долларов, следует из... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T18:33+0300
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ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Американский разработчик графических процессоров Nvidia раскрыл, что владеет акциями космической компании SpaceX почти на 21 миллиард долларов, следует из отчетности Nvidia, которую изучило РИА Новости. Согласно документам, на 30 июня компания владела 122 миллионами 764 тысячами 805 акциями класса A SpaceX на сумму примерно 20,98 миллиарда долларов. Это второе по величине публичное вложение чипмейкера. Однако крупнейшей остается доля в Intel - компания владела 214 миллионами 776 тысячами 632 акциями стоимостью примерно в 29,99 миллиарда долларов на конец квартала. Эти два вложения составили чуть более 80% от общего объема ценных бумаг на 63,44 миллиарда долларов, указанных в отчетности. Всего Nvidia отразила восемь позиций, включая доли в CoreWeave, Coherent, Nokia, Synopsys, Nebius и Generate Biomedicines. В начале августа космическая компания SpaceX сообщила, что вместе с разработчиком графических процессоров Nvidia будет совместно развивать проект центра обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта в космосе.
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технологии, spacex, nvidia, nokia
Технологии, SpaceX, Nvidia, Nokia
Nvidia раскрыла долю в SpaceX на 21 миллиард долларов
Nvidia раскрыла, что владеет акциями SpaceX почти на 21 млрд долларов
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Американский разработчик графических процессоров Nvidia раскрыл, что владеет акциями космической компании SpaceX почти на 21 миллиард долларов, следует из отчетности Nvidia, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, на 30 июня компания владела 122 миллионами 764 тысячами 805 акциями класса A SpaceX
на сумму примерно 20,98 миллиарда долларов. Это второе по величине публичное вложение чипмейкера.
Однако крупнейшей остается доля в Intel - компания владела 214 миллионами 776 тысячами 632 акциями стоимостью примерно в 29,99 миллиарда долларов на конец квартала.
Эти два вложения составили чуть более 80% от общего объема ценных бумаг на 63,44 миллиарда долларов, указанных в отчетности.
Всего Nvidia
отразила восемь позиций, включая доли в CoreWeave, Coherent, Nokia
, Synopsys, Nebius и Generate Biomedicines.
В начале августа космическая компания SpaceX сообщила, что вместе с разработчиком графических процессоров Nvidia будет совместно развивать проект центра обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта в космосе.