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OpenAI приносит $40 млрд: Ближний Восток считает прибыль от ИИ

OpenAI приносит $40 млрд: Ближний Восток считает прибыль от ИИ - 17.08.2026, ПРАЙМ

OpenAI приносит $40 млрд: Ближний Восток считает прибыль от ИИ

OpenAI движется к ежегодному доходу более 40 миллиардов долларов — примерно вдвое больше, чем в конце прошлого года, пишет Bloomberg. Для инвесторов с Ближнего... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T15:41+0300

2026-08-17T15:41+0300

2026-08-17T15:41+0300

финансы

иран

ормузский пролив

ближний восток

bloomberg

мэа

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. OpenAI движется к ежегодному доходу более 40 миллиардов долларов — примерно вдвое больше, чем в конце прошлого года, пишет Bloomberg. Для инвесторов с Ближнего Востока, вложивших миллиарды в искусственный интеллект, это еще один показатель того, насколько их ставки могут оказаться выгодными."Результаты OpenAI служат важным индикатором для региональных фондов, которые делают долгосрочные ставки на ИИ, — отмечается в материале. — Однако бум в секторе сопровождается ростом затрат на инфраструктуру внутри самих стран Персидского залива".Для ближневосточных фондов есть и вторая сторона уравнения. Многие региональные правительства активно вкладывают средства в строительство дата-центров и энергетических мощностей для поддержки ИИ, но эта работа столкнулась с трудностями из-за региональной войны. Фонды вынуждены отслеживать два разных показателя: доходность компаний в сфере ИИ и растущие затраты на инфраструктуру внутри страны.Аналитики советуют готовиться к дальнейшей волатильности на рынках, связанных с технологическим сектором, поскольку геополитическая нестабильность в регионе создает дополнительные риски для реализации инфраструктурных проектов.Тем временем суверенный фонд Абу-Даби L'imad Holding выкупает миноритарных акционеров Abu Dhabi Ports, оценивая оператора порта в 8,66 миллиарда долларов. Сделка даст правительству больший контроль над стратегической логистической группой и больше свободы для принятия решений на фоне войны с Ираном, нарушающей движение через Ормузский пролив. Это предложение появилось всего через несколько недель после того, как L'imad заявил о намерении сделать частной компанию TAQA стоимостью 81 миллиард долларов.Мир сталкивается с дефицитом нефти в 1,8 миллиона баррелей в день в этом квартале — более чем вдвое превышает предыдущие прогнозы. Возобновившиеся боевые действия и морские сбои тормозят восстановление добычи на Ближнем Востоке. За 2026 год дефицит, по оценкам МЭА, может стать самым масштабным за пять лет.Цена нарушенных потоков энергии измеряется не только баррелями. Два разлива нефти — у Ирана и Омана — ставят под угрозу чувствительные морские местообитания. У острова Кешм спутники зафиксировали пятно возле места размножения исчезающих ястребных черепах. В Омане разлив с танкера Caroline Bezengi, севшего на мель возле островов Халланият, охватывает около 390 квадратных километров — более чем в шесть раз больше Манхэттена. Государственное агентство подтвердило загрязнение материковых пляжей.Эти инциденты произошли после месяцев сбоев в судоходстве вокруг Ормузского пролива. Они подчеркивают менее заметное последствие конфликта: экологические риски, возникающие при слиянии коммерческих судов, танкеров и военной деятельности в одном из самых оживленных узких точек мира. Для правительств, подсчитывающих стоимость войны в потерянных доходах и тарифах, счета за загрязнение может быть сложнее оценить.

иран

ормузский пролив

ближний восток

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финансы, иран, ормузский пролив, ближний восток, bloomberg, мэа