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ОСК установила на ледокол "Ленинград" два ядерных реактора

ОСК установила на ледокол "Ленинград" два ядерных реактора - 17.08.2026, ПРАЙМ

ОСК установила на ледокол "Ленинград" два ядерных реактора

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) установила два ядерных реактора РИТМ-200 на ледокол "Ленинград" проекта 22220, говорится в сообщении компании. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:57+0300

2026-08-17T16:57+0300

2026-08-17T16:57+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) установила два ядерных реактора РИТМ-200 на ледокол "Ленинград" проекта 22220, говорится в сообщении компании. "Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод выполнили один из ключевых этапов строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград", установив на его борт два ядерных реактора РИТМ-200", - говорится в сообщении. В ОСК напомнили, что водо-водяные ядерные реакторы "РИТМ-200" разработаны в России и изготовлены предприятием Госкорпорации "Росатом" "ЗиО-Подольск". Им присвоены имена "Искра" и "Гром" в честь военных операций, благодаря которым в 1944 году было прорвано блокадное кольцо, а потом и полностью освобожден осажденный Ленинград. Атомные ледоколы проекта 22220, в том числе "Ленинград", предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

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