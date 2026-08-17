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Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения
Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения - 17.08.2026, ПРАЙМ
Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил подмосковное предприятие "Композит", где ознакомился с его возможностями... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:51+0300
2026-08-17T16:51+0300
промышленность
бизнес
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил подмосковное предприятие "Композит", где ознакомился с его возможностями по созданию изделий из композитных материалов в интересах судостроительной отрасли. "Генеральный директор предприятия Александр Береснев продемонстрировал помощнику президента возможности "Композита" по созданию композиционных изделий для судостроения. Отдельное внимание уделено аддитивным технологиям для морской техники, применению 3D-печати деталей сложной формы для кораблестроения и судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии. Также обсуждались вопросы, связанные со взаимодействием предприятия с судостроительными заводами и Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. "Глава Морской коллегии отметил значимость имеющихся на предприятии компетенций и осуществляемой опытно-конструкторской работы", - отмечается в сообщении. Как сообщается на сайте предприятия, АО "Композит" выполняет научно-исследовательские и опытно-технологические работы по созданию и комплексному исследованию свойств материалов.
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промышленность, бизнес, россия, николай патрушев
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Николай Патрушев
16:51 17.08.2026
 
Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения

Патрушев ознакомился с возможностями "Композита" по созданию изделий из композитов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил подмосковное предприятие "Композит", где ознакомился с его возможностями по созданию изделий из композитных материалов в интересах судостроительной отрасли.
"Генеральный директор предприятия Александр Береснев продемонстрировал помощнику президента возможности "Композита" по созданию композиционных изделий для судостроения. Отдельное внимание уделено аддитивным технологиям для морской техники, применению 3D-печати деталей сложной формы для кораблестроения и судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.
Также обсуждались вопросы, связанные со взаимодействием предприятия с судостроительными заводами и Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. "Глава Морской коллегии отметил значимость имеющихся на предприятии компетенций и осуществляемой опытно-конструкторской работы", - отмечается в сообщении.
Как сообщается на сайте предприятия, АО "Композит" выполняет научно-исследовательские и опытно-технологические работы по созданию и комплексному исследованию свойств материалов.
 
ПромышленностьБизнесРОССИЯНиколай Патрушев
 
 
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