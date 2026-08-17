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Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения

Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения - 17.08.2026, ПРАЙМ

Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил подмосковное предприятие "Композит", где ознакомился с его возможностями... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:51+0300

2026-08-17T16:51+0300

2026-08-17T16:51+0300

промышленность

бизнес

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил подмосковное предприятие "Композит", где ознакомился с его возможностями по созданию изделий из композитных материалов в интересах судостроительной отрасли. "Генеральный директор предприятия Александр Береснев продемонстрировал помощнику президента возможности "Композита" по созданию композиционных изделий для судостроения. Отдельное внимание уделено аддитивным технологиям для морской техники, применению 3D-печати деталей сложной формы для кораблестроения и судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии. Также обсуждались вопросы, связанные со взаимодействием предприятия с судостроительными заводами и Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. "Глава Морской коллегии отметил значимость имеющихся на предприятии компетенций и осуществляемой опытно-конструкторской работы", - отмечается в сообщении. Как сообщается на сайте предприятия, АО "Композит" выполняет научно-исследовательские и опытно-технологические работы по созданию и комплексному исследованию свойств материалов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия, николай патрушев