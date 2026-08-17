https://1prime.ru/20260817/patrushev-872436835.html
Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения
Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения - 17.08.2026, ПРАЙМ
Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил подмосковное предприятие "Композит", где ознакомился с его возможностями... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:51+0300
2026-08-17T16:51+0300
2026-08-17T16:51+0300
промышленность
бизнес
россия
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860165139_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a9d44341401cbdfeaeee1e8d5037c07.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил подмосковное предприятие "Композит", где ознакомился с его возможностями по созданию изделий из композитных материалов в интересах судостроительной отрасли. "Генеральный директор предприятия Александр Береснев продемонстрировал помощнику президента возможности "Композита" по созданию композиционных изделий для судостроения. Отдельное внимание уделено аддитивным технологиям для морской техники, применению 3D-печати деталей сложной формы для кораблестроения и судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии. Также обсуждались вопросы, связанные со взаимодействием предприятия с судостроительными заводами и Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. "Глава Морской коллегии отметил значимость имеющихся на предприятии компетенций и осуществляемой опытно-конструкторской работы", - отмечается в сообщении. Как сообщается на сайте предприятия, АО "Композит" выполняет научно-исследовательские и опытно-технологические работы по созданию и комплексному исследованию свойств материалов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860165139_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_7add24cd6b962cc13198d469c601d2d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, россия, николай патрушев
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Николай Патрушев
Патрушев оценил мощности "Композита" для судостроения
Патрушев ознакомился с возможностями "Композита" по созданию изделий из композитов
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил подмосковное предприятие "Композит", где ознакомился с его возможностями по созданию изделий из композитных материалов в интересах судостроительной отрасли.
"Генеральный директор предприятия Александр Береснев продемонстрировал помощнику президента возможности "Композита" по созданию композиционных изделий для судостроения. Отдельное внимание уделено аддитивным технологиям для морской техники, применению 3D-печати деталей сложной формы для кораблестроения и судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.
Также обсуждались вопросы, связанные со взаимодействием предприятия с судостроительными заводами и Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. "Глава Морской коллегии отметил значимость имеющихся на предприятии компетенций и осуществляемой опытно-конструкторской работы", - отмечается в сообщении.
Как сообщается на сайте предприятия, АО "Композит" выполняет научно-исследовательские и опытно-технологические работы по созданию и комплексному исследованию свойств материалов.