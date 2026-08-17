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Финансист научил, как подготовиться к пенсии

Финансист научил, как подготовиться к пенсии - 17.08.2026, ПРАЙМ

Финансист научил, как подготовиться к пенсии

Подготовка к пенсии требует времени и понимания того, как работают сложные проценты, добровольные взносы и государственные программы. О том, как грамотно... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T02:02+0300

2026-08-17T02:02+0300

2026-08-17T02:02+0300

пдс

пенсии

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инвестиции

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Подготовка к пенсии требует времени и понимания того, как работают сложные проценты, добровольные взносы и государственные программы. О том, как грамотно подойти к этому процессу, агентству "Прайм" рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Право на страховую пенсию по старости в 2026 году возникает при 15 годах стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентах . Недостающее можно добрать добровольными взносами по статье 29 Федерального закона № 167-ФЗ . Платеж 2026 года в 71 525,52 рубля дает год стажа и 1,09 коэффициента.Пассивный доход строится из купонов облигаций федерального займа (ОФЗ), дивидендов, арендных платежей и процентов по вкладам. Рабочая конструкция здесь — лестница, когда бумаги и депозиты гасятся каждые 6 или 12 месяцев. При ключевой ставке ЦБ 14% годовых длинные ОФЗ с фиксированным купоном закрепляют доходность на годы вперед, а бумаги с индексируемым номиналом защищают вложения от роста цен."Горизонт подготовки задает арифметика сложного процента. Взнос в 6000 рублей ежемесячно при доходности 10 процентов годовых за 10 лет превращается примерно в 1,2 млн рублей при собственных вложениях 720 000, а за 20 лет тот же взнос дает около 4,5 млн", — пояснил Русяев.Финансовая подушка должна равняться расходам семьи за 3–6 месяцев, а за 5 лет до выхода ее стоит довести до 12 месяцев. Держат ее на накопительном счете и коротких вкладах. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) , запущенная в 2024 году, позволяет заключать договор с негосударственным пенсионным фондом, а государство добавляет до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет. Статья 219.2 Налогового кодекса дает возврат налога на доходы физических лиц с взносов до 400 тысяч рублей в год.Эксперт рекомендует не откладывать подготовку на последние годы, использовать добровольные взносы для покупки стажа и коэффициентов, диверсифицировать источники дохода через ОФЗ, вклады и ПДС, а также регулярно пересматривать финансовый план с учетом инфляции и изменений в законодательстве. Чем раньше начать, тем больше времени будет работать сложный процент, заключает Русяев.

https://1prime.ru/20260813/ekspert-872267949.html

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пдс, пенсии, выход на пенсию, инвестиции