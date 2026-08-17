Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансист научил, как подготовиться к пенсии - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/pensiya-872401292.html
Финансист научил, как подготовиться к пенсии
Финансист научил, как подготовиться к пенсии - 17.08.2026, ПРАЙМ
Финансист научил, как подготовиться к пенсии
Подготовка к пенсии требует времени и понимания того, как работают сложные проценты, добровольные взносы и государственные программы. О том, как грамотно... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T02:02+0300
2026-08-17T02:02+0300
пдс
пенсии
выход на пенсию
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/14/871608188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdb836019220f57268e0a26d3edb5dc9.jpg
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Подготовка к пенсии требует времени и понимания того, как работают сложные проценты, добровольные взносы и государственные программы. О том, как грамотно подойти к этому процессу, агентству "Прайм" рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Право на страховую пенсию по старости в 2026 году возникает при 15 годах стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентах . Недостающее можно добрать добровольными взносами по статье 29 Федерального закона № 167-ФЗ . Платеж 2026 года в 71 525,52 рубля дает год стажа и 1,09 коэффициента.Пассивный доход строится из купонов облигаций федерального займа (ОФЗ), дивидендов, арендных платежей и процентов по вкладам. Рабочая конструкция здесь — лестница, когда бумаги и депозиты гасятся каждые 6 или 12 месяцев. При ключевой ставке ЦБ 14% годовых длинные ОФЗ с фиксированным купоном закрепляют доходность на годы вперед, а бумаги с индексируемым номиналом защищают вложения от роста цен."Горизонт подготовки задает арифметика сложного процента. Взнос в 6000 рублей ежемесячно при доходности 10 процентов годовых за 10 лет превращается примерно в 1,2 млн рублей при собственных вложениях 720 000, а за 20 лет тот же взнос дает около 4,5 млн", — пояснил Русяев.Финансовая подушка должна равняться расходам семьи за 3–6 месяцев, а за 5 лет до выхода ее стоит довести до 12 месяцев. Держат ее на накопительном счете и коротких вкладах. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) , запущенная в 2024 году, позволяет заключать договор с негосударственным пенсионным фондом, а государство добавляет до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет. Статья 219.2 Налогового кодекса дает возврат налога на доходы физических лиц с взносов до 400 тысяч рублей в год.Эксперт рекомендует не откладывать подготовку на последние годы, использовать добровольные взносы для покупки стажа и коэффициентов, диверсифицировать источники дохода через ОФЗ, вклады и ПДС, а также регулярно пересматривать финансовый план с учетом инфляции и изменений в законодательстве. Чем раньше начать, тем больше времени будет работать сложный процент, заключает Русяев.
https://1prime.ru/20260813/ekspert-872267949.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/14/871608188_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76de74c0e197f2d4463178fbb37a31bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пдс, пенсии, выход на пенсию, инвестиции
ПДС, Пенсии, выход на пенсию, инвестиции
02:02 17.08.2026
 
Финансист научил, как подготовиться к пенсии

Бизнес-консультант научил, как правильно подготовиться к пенсии

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Подготовка к пенсии требует времени и понимания того, как работают сложные проценты, добровольные взносы и государственные программы. О том, как грамотно подойти к этому процессу, агентству "Прайм" рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Право на страховую пенсию по старости в 2026 году возникает при 15 годах стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентах . Недостающее можно добрать добровольными взносами по статье 29 Федерального закона № 167-ФЗ . Платеж 2026 года в 71 525,52 рубля дает год стажа и 1,09 коэффициента.
Пассивный доход строится из купонов облигаций федерального займа (ОФЗ), дивидендов, арендных платежей и процентов по вкладам. Рабочая конструкция здесь — лестница, когда бумаги и депозиты гасятся каждые 6 или 12 месяцев. При ключевой ставке ЦБ 14% годовых длинные ОФЗ с фиксированным купоном закрепляют доходность на годы вперед, а бумаги с индексируемым номиналом защищают вложения от роста цен.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2026
Эксперт рассказала, кто в 2026 и 2027 годах выйдет на пенсию
13 августа, 10:34
"Горизонт подготовки задает арифметика сложного процента. Взнос в 6000 рублей ежемесячно при доходности 10 процентов годовых за 10 лет превращается примерно в 1,2 млн рублей при собственных вложениях 720 000, а за 20 лет тот же взнос дает около 4,5 млн", — пояснил Русяев.
Финансовая подушка должна равняться расходам семьи за 3–6 месяцев, а за 5 лет до выхода ее стоит довести до 12 месяцев. Держат ее на накопительном счете и коротких вкладах. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) , запущенная в 2024 году, позволяет заключать договор с негосударственным пенсионным фондом, а государство добавляет до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет. Статья 219.2 Налогового кодекса дает возврат налога на доходы физических лиц с взносов до 400 тысяч рублей в год.
Эксперт рекомендует не откладывать подготовку на последние годы, использовать добровольные взносы для покупки стажа и коэффициентов, диверсифицировать источники дохода через ОФЗ, вклады и ПДС, а также регулярно пересматривать финансовый план с учетом инфляции и изменений в законодательстве. Чем раньше начать, тем больше времени будет работать сложный процент, заключает Русяев.
 
ПДСПенсиивыход на пенсиюинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала