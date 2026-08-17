https://1prime.ru/20260817/perminov-872432499.html
Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение с Аляской
Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение с Аляской - 17.08.2026, ПРАЙМ
Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение с Аляской
Сенатор Елена Перминова в беседе с РИА Новости выступила с инициативой организовать чартерное авиасообщение между Чукоткой и Аляской для развития экономического | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:53+0300
2026-08-17T14:53+0300
2026-08-17T14:53+0300
бизнес
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сенатор Елена Перминова в беседе с РИА Новости выступила с инициативой организовать чартерное авиасообщение между Чукоткой и Аляской для развития экономического сотрудничества РФ и США.
"Считаю крайне важным проанализировать возможность возрождения постоянного прямого чартерного авиасообщения для туристических и бизнес-поездок между Аляской и Чукоткой. Здесь невозможно не вспомнить легендарный "Полет дружбы" 1988 года. Тогда этот рейс через Берингов пролив между Аляской и нашей Чукоткой смог пробить брешь в "ледяном занавесе" эпохи холодной войны", - сказала Перминова.
Сенатор отметила, что интерес американского бизнеса к этому российскому региону колоссален и прагматичен. Она также добавила, что Дальний Восток - это "богатейшая кладовая уникальных минеральных ресурсов и редкоземельных металлов".
"Открытие прямого воздушного коридора создаст исключительно позитивную атмосферу для инвесторов и станет отправной точкой для настоящего Дальневосточного инвестиционного бума", - констатировала политик.
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бизнес, россия, чукотка, аляска, сша
Бизнес, РОССИЯ, Чукотка, Аляска, США
Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение с Аляской
Сенатор Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение между Чукоткой и Аляской
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сенатор Елена Перминова в беседе с РИА Новости выступила с инициативой организовать чартерное авиасообщение между Чукоткой и Аляской для развития экономического сотрудничества РФ и США.
"Считаю крайне важным проанализировать возможность возрождения постоянного прямого чартерного авиасообщения для туристических и бизнес-поездок между Аляской и Чукоткой. Здесь невозможно не вспомнить легендарный "Полет дружбы" 1988 года. Тогда этот рейс через Берингов пролив между Аляской и нашей Чукоткой смог пробить брешь в "ледяном занавесе" эпохи холодной войны", - сказала Перминова.
Сенатор отметила, что интерес американского бизнеса к этому российскому региону колоссален и прагматичен. Она также добавила, что Дальний Восток - это "богатейшая кладовая уникальных минеральных ресурсов и редкоземельных металлов".
"Открытие прямого воздушного коридора создаст исключительно позитивную атмосферу для инвесторов и станет отправной точкой для настоящего Дальневосточного инвестиционного бума", - констатировала политик.