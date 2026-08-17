Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение с Аляской - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/perminov-872432499.html
Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение с Аляской
Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение с Аляской - 17.08.2026, ПРАЙМ
Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение с Аляской
Сенатор Елена Перминова в беседе с РИА Новости выступила с инициативой организовать чартерное авиасообщение между Чукоткой и Аляской для развития экономического | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:53+0300
2026-08-17T14:53+0300
бизнес
россия
чукотка
аляска
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872432499.jpg?1786967608
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сенатор Елена Перминова в беседе с РИА Новости выступила с инициативой организовать чартерное авиасообщение между Чукоткой и Аляской для развития экономического сотрудничества РФ и США. "Считаю крайне важным проанализировать возможность возрождения постоянного прямого чартерного авиасообщения для туристических и бизнес-поездок между Аляской и Чукоткой. Здесь невозможно не вспомнить легендарный "Полет дружбы" 1988 года. Тогда этот рейс через Берингов пролив между Аляской и нашей Чукоткой смог пробить брешь в "ледяном занавесе" эпохи холодной войны", - сказала Перминова. Сенатор отметила, что интерес американского бизнеса к этому российскому региону колоссален и прагматичен. Она также добавила, что Дальний Восток - это "богатейшая кладовая уникальных минеральных ресурсов и редкоземельных металлов". "Открытие прямого воздушного коридора создаст исключительно позитивную атмосферу для инвесторов и станет отправной точкой для настоящего Дальневосточного инвестиционного бума", - констатировала политик.
чукотка
аляска
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, чукотка, аляска, сша
Бизнес, РОССИЯ, Чукотка, Аляска, США
14:53 17.08.2026
 
Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение с Аляской

Сенатор Перминова предложила организовать чартерное авиасообщение между Чукоткой и Аляской

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сенатор Елена Перминова в беседе с РИА Новости выступила с инициативой организовать чартерное авиасообщение между Чукоткой и Аляской для развития экономического сотрудничества РФ и США.
"Считаю крайне важным проанализировать возможность возрождения постоянного прямого чартерного авиасообщения для туристических и бизнес-поездок между Аляской и Чукоткой. Здесь невозможно не вспомнить легендарный "Полет дружбы" 1988 года. Тогда этот рейс через Берингов пролив между Аляской и нашей Чукоткой смог пробить брешь в "ледяном занавесе" эпохи холодной войны", - сказала Перминова.
Сенатор отметила, что интерес американского бизнеса к этому российскому региону колоссален и прагматичен. Она также добавила, что Дальний Восток - это "богатейшая кладовая уникальных минеральных ресурсов и редкоземельных металлов".
"Открытие прямого воздушного коридора создаст исключительно позитивную атмосферу для инвесторов и станет отправной точкой для настоящего Дальневосточного инвестиционного бума", - констатировала политик.
 
БизнесРОССИЯЧукоткаАляскаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала