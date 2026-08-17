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Суд в Подмосковье ждет пятерых участников банды, обдиравших клиентов такси - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Суд в Подмосковье ждет пятерых участников банды, обдиравших клиентов такси
Суд в Подмосковье ждет пятерых участников банды, обдиравших клиентов такси - 17.08.2026, ПРАЙМ
Суд в Подмосковье ждет пятерых участников банды, обдиравших клиентов такси
Добавлены бэкграунд (последний абзац) | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:50+0300
2026-08-17T15:50+0300
бизнес
россия
общество
московская область
подмосковье
химки
аэропорт шереметьево
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Добавлены бэкграунд (последний абзац) МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Суд в Подмосковье ждет пятерых участников преступного сообщества, которые в аэропорте "Шереметьево" обдирали клиентов такси, в том числе участников СВО, информирует Генпрокуратура РФ. Как полагает следствие, Игорь Бардин, Алексей Кабочкин и Юрий Королев создали банду для хищения денег у прибывающих в "Шереметьево", в ней состояли и сотрудники правоохранительных органов. Фигуранты Александр Лебедев, Алексей Андреев, Сергей Волоруев, Ариф Мамедалиев, Игорь Морозов с 2023 по 2024 год похитили у восьми граждан, в том числе и участников СВО, более 500 тысяч рублей. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Лебедева, Алексея Андреева, Сергея Волоруева, Арифа Мамедалиева и Игоря Морозова. Они обвиняются по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой)... Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование в отношении организаторов преступного сообщества Бардина, Кабочкина, Королева и соучастников продолжается, а также устанавливаются другие преступные эпизоды. В мае суд в Подмосковье приговорил к срокам от 10 до 17 лет четверых таксистов, которые в "Шереметьево" аналогичным образом похищали деньги у пассажиров. Суд в Химках также рассматривает дело в отношении семерых фигурантов, которые вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая выдуманные истории о тяжелом финансовом положении, опоздании на рейс и отсутствии денег на авиабилеты.
московская область
подмосковье
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия, общество , московская область, подмосковье, химки, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Химки, аэропорт Шереметьево
15:50 17.08.2026
 
Суд в Подмосковье ждет пятерых участников банды, обдиравших клиентов такси

Суд в Подмосковье ждет пятерых участников банды, обдиравших клиентов такси в Шереметьево

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Добавлены бэкграунд (последний абзац)
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Суд в Подмосковье ждет пятерых участников преступного сообщества, которые в аэропорте "Шереметьево" обдирали клиентов такси, в том числе участников СВО, информирует Генпрокуратура РФ.
Как полагает следствие, Игорь Бардин, Алексей Кабочкин и Юрий Королев создали банду для хищения денег у прибывающих в "Шереметьево", в ней состояли и сотрудники правоохранительных органов. Фигуранты Александр Лебедев, Алексей Андреев, Сергей Волоруев, Ариф Мамедалиев, Игорь Морозов с 2023 по 2024 год похитили у восьми граждан, в том числе и участников СВО, более 500 тысяч рублей.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Лебедева, Алексея Андреева, Сергея Волоруева, Арифа Мамедалиева и Игоря Морозова. Они обвиняются по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой)... Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование в отношении организаторов преступного сообщества Бардина, Кабочкина, Королева и соучастников продолжается, а также устанавливаются другие преступные эпизоды.
В мае суд в Подмосковье приговорил к срокам от 10 до 17 лет четверых таксистов, которые в "Шереметьево" аналогичным образом похищали деньги у пассажиров. Суд в Химках также рассматривает дело в отношении семерых фигурантов, которые вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая выдуманные истории о тяжелом финансовом положении, опоздании на рейс и отсутствии денег на авиабилеты.
 
БизнесРОССИЯОбществоМосковская областьПОДМОСКОВЬЕХимкиаэропорт Шереметьево
 
 
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