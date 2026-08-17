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Общественный транспорт должен быть безопасным, заявил Мишустин
Общественный транспорт должен быть безопасным, заявил Мишустин - 17.08.2026, ПРАЙМ
Общественный транспорт должен быть безопасным, заявил Мишустин
Поездки россиян на общественном транспорте должны быть безопасными и комфортными, в этом вопросе также надо учитывать интересы многодетных семей, сообщил... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:15+0300
2026-08-17T16:15+0300
2026-08-17T16:29+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поездки россиян на общественном транспорте должны быть безопасными и комфортными, в этом вопросе также надо учитывать интересы многодетных семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник председатель правительства обратил внимание на то, что ранее президент России Владимир Путин провел в Улан-Удэ заседание Госсовета по развитию общественного транспорта. Мишустин отметил, что ежегодно кабмин направляет порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах РФ. "Здесь главное при организации работы ориентироваться на запросы жителей и на интересы многодетных семей, чтобы поездки людей были безопасными и комфортными", - сказал Мишустин. Премьер-министр также попросил вице-премьера Марата Хуснуллина, главу Минфина Антона Силуанова и министра транспорта Андрея Никитина учесть поднятые на заседании Госсовета вопросы и координировать решения задач по своим направлениям.
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бизнес, россия, улан-удэ, михаил мишустин, владимир путин, марат хуснуллин, минфин, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, Улан-Удэ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Минфин, Госсовет
Общественный транспорт должен быть безопасным, заявил Мишустин
Мишустин: поездки россиян на общественном транспорте должны быть безопасными и комфортными
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поездки россиян на общественном транспорте должны быть безопасными и комфортными, в этом вопросе также надо учитывать интересы многодетных семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник председатель правительства обратил внимание на то, что ранее президент России Владимир Путин провел в Улан-Удэ заседание Госсовета по развитию общественного транспорта. Мишустин отметил, что ежегодно кабмин направляет порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах РФ.
"Здесь главное при организации работы ориентироваться на запросы жителей и на интересы многодетных семей, чтобы поездки людей были безопасными и комфортными", - сказал Мишустин.
Премьер-министр также попросил вице-премьера Марата Хуснуллина, главу Минфина Антона Силуанова и министра транспорта Андрея Никитина учесть поднятые на заседании Госсовета вопросы и координировать решения задач по своим направлениям.