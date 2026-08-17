https://1prime.ru/20260817/postuplenija-872445924.html

Поступления в бюджет от акцизов на табачную продукцию выросли на 7,3%

Поступления в бюджет от акцизов на табачную продукцию выросли на 7,3% - 17.08.2026, ПРАЙМ

Поступления в бюджет от акцизов на табачную продукцию выросли на 7,3%

Поступления в федеральный бюджет России от акцизов на табачную продукцию к середине августа 2026 года составили 564,6 миллиарда рублей, что на 7,3% больше, чем... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T23:38+0300

2026-08-17T23:38+0300

2026-08-17T23:38+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872445924.jpg?1786999088

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет России от акцизов на табачную продукцию к середине августа 2026 года составили 564,6 миллиарда рублей, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных портала "Электронный бюджет". Согласно данным, по итогам 2026 года ожидаются доходы по этой статье в объеме около 1 триллиона рублей, по состоянию на 14 августа прогноз исполнен на 58,7%. В России акцизы на табачную продукцию, в том числе на трубочный, курительный и жевательный табак, в 2026 году проиндексированы. Так, акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением используемого для производства табачной продукции) составляет 5183 рубля за килограмм в 2026 году, на сигары - 351 рубль за штуку, на сигариллы - 4992 рубля за тысячу штук. Акциз на сигареты и папиросы в 2026 году составляет 3278 рублей за тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4452 рублей за тысячу штук. На табак для потребления путем нагревания (изделия с нагреваемым табаком) акциз составляет 10 915 рублей за килограмм в 2026 году, а на жидкости для электронных систем доставки никотина - 49 рублей за миллилитр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия