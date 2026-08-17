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Чистая прибыль "Сибура" по МСФО за полгода снизилась на 54%

Чистая прибыль "Сибура" по МСФО за полгода снизилась на 54% - 17.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Сибура" по МСФО за полгода снизилась на 54%

Чистая прибыль "Сибура" по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года снизилась в годовом выражении на 54%, до 67,7 миллиарда рублей из-за переоценки валютных... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T19:52+0300

2026-08-17T19:52+0300

2026-08-17T19:52+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года снизилась в годовом выражении на 54%, до 67,7 миллиарда рублей из-за переоценки валютных обязательств, но EBITDA выросла на 1%, до 196 миллиардов рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль "Сибура" составила 67,7 миллиарда рублей (-54,0% год к году). Основное влияние на динамику оказала переоценка валютных обязательств – неденежный фактор, который не связан с операционной динамикой бизнеса в текущем периоде", - говорится в сообщении. В то же время скорректированная чистая прибыль без учета курсовых разниц выросла на 22,9%, до 60,1 миллиарда рублей. Динамика отражает эффект от реализованных мер по повышению операционной эффективности бизнеса и не зависит от изменений валютного курса, поясняет компания. Эти меры включали увеличение производительности труда, оптимизацию непрофильных расходов и повышение эффективности управления производственными режимами. "Показатель EBITDA за 6 месяцев 2026 года составил 196 миллиардов рублей (+1,0% год к году)", - добавляется в сообщении компании. Выручка "Сибура" составила 516,4 миллиарда рублей, снизившись на 2,5%. Динамика связана с выраженным охлаждением спроса в большинстве отраслей потребления, в том числе в емких с точки зрения объемов сегментах инфраструктуры и строительства. Еще одним фактором стало укрепление рубля, что усилило конкуренцию с импортом, объясняет "Сибур". Чистый долг по состоянию на 30 июня 2026 года составил 1,015 триллиона рублей. При этом долговая нагрузка за первое полугодие снизилась на 3,2%, что связано с прохождением пика инвестиционного цикла в прошлом отчетном периоде, добавляет компания. "Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам 6 месяцев также снизилось до 2,7х, что свидетельствует о сохранении контроля над долговой нагрузкой и приоритете финансовой дисциплины в условиях реализации масштабной инвестиционной программы. Объем инвестиций "Сибура" за отчетный период составил 118,3 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, сибур