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Горячекатаный прокат из России подорожает на 10% в 2027 году - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Горячекатаный прокат из России подорожает на 10% в 2027 году
Горячекатаный прокат из России подорожает на 10% в 2027 году - 17.08.2026, ПРАЙМ
Горячекатаный прокат из России подорожает на 10% в 2027 году
Экспортные цены на российский горячекатаный прокат в 2027 году прогнозируются на уровне 560 долларов за тонну, что почти на 10% выше показателя относительно... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:11+0300
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бизнес
северсталь
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Экспортные цены на российский горячекатаный прокат в 2027 году прогнозируются на уровне 560 долларов за тонну, что почти на 10% выше показателя относительно 2026 года, следует из исследования старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно представленной таблице, стоимость российского горячекатаного проката на условиях FOB Черное море в текущем году прогнозируется на уровне 510 долларов за тонну, а в 2027 году - 560 долларов за тонну. Следовательно, в годовом выражении показать вырастет на 9,8%. В прошлом году цена достигала 458 долларов за тонну, что на 3,6% ниже текущей стоимости, и на 6,8% меньше в сравнении с ожидаемым показателем за этот год - 510 долларов. С начала 2026 года стоимость проката увеличилась на 16%, средняя цена в июле достигла 517 долларов за тонну. "Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии, сообщил в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.
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бизнес, северсталь
Бизнес, Северсталь
17:11 17.08.2026
 
Горячекатаный прокат из России подорожает на 10% в 2027 году

Аналитик Халин: экспорт проката из России в 2027 году вырастет почти на 10%

© Фото : ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»% Производство плоского проката
% Производство плоского проката - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© Фото : ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Экспортные цены на российский горячекатаный прокат в 2027 году прогнозируются на уровне 560 долларов за тонну, что почти на 10% выше показателя относительно 2026 года, следует из исследования старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно представленной таблице, стоимость российского горячекатаного проката на условиях FOB Черное море в текущем году прогнозируется на уровне 510 долларов за тонну, а в 2027 году - 560 долларов за тонну. Следовательно, в годовом выражении показать вырастет на 9,8%.
В прошлом году цена достигала 458 долларов за тонну, что на 3,6% ниже текущей стоимости, и на 6,8% меньше в сравнении с ожидаемым показателем за этот год - 510 долларов.
С начала 2026 года стоимость проката увеличилась на 16%, средняя цена в июле достигла 517 долларов за тонну.
"Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии, сообщил в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.
 
БизнесСеверсталь
 
 
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