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Новосибирский губернатор рассказал, что попросил у Путина на личной встрече
Новосибирский губернатор рассказал, что попросил у Путина на личной встрече - 17.08.2026, ПРАЙМ
Новосибирский губернатор рассказал, что попросил у Путина на личной встрече
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе попросил ускорить... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:19+0300
2026-08-17T09:19+0300
2026-08-17T09:19+0300
владимир путин
россия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 17 авг - ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе попросил ускорить расширение Чуйского тракта, строительство Восточного обхода Новосибирска и получил поддержку. Глава государства провел встречу с Травниковым 11 августа во время рабочей поездки в Новосибирскую область после посещения и открытия Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в наукограде Кольцово. В частности, он заслушал доклад губернатора о социально-экономической ситуации в регионе. "Обращался в Владимиру Владимировичу Путину с двумя просьбами, касающимися реконструкции Чуйского тракта. Первое - ускорение расширения до четырех полос существующих участков и второе - ускорение завершения строительства Восточного обхода Новосибирска. Получил поддержку", - сказал Травников в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве. Губернатор поручил региональному министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому во взаимодействии с федеральными органами власти отрабатывать выданные главой государства поручения. Чуйский тракт (Р 256) - федеральная автодорога от Новосибирска до границы с Монголией. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Протяженность - более 1,1 тысячи километров. Восточный обход - строящаяся дорога, которая свяжет трассы Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт". Обход запланирован как 83-километровая объездная дорога, с вводом которой Новосибирск будет окружен полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.
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владимир путин, россия, новосибирск
Владимир Путин, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК
Новосибирский губернатор рассказал, что попросил у Путина на личной встрече
Травников заявил, что попросил на встрече с Путиным ускорить расширение Чуйского тракта
НОВОСИБИРСК, 17 авг - ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе попросил ускорить расширение Чуйского тракта, строительство Восточного обхода Новосибирска и получил поддержку.
Глава государства провел встречу с Травниковым 11 августа во время рабочей поездки в Новосибирскую область после посещения и открытия Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") в наукограде Кольцово. В частности, он заслушал доклад губернатора о социально-экономической ситуации в регионе.
"Обращался в Владимиру Владимировичу Путину с двумя просьбами, касающимися реконструкции Чуйского тракта. Первое - ускорение расширения до четырех полос существующих участков и второе - ускорение завершения строительства Восточного обхода Новосибирска
. Получил поддержку", - сказал Травников в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве.
Губернатор поручил региональному министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому во взаимодействии с федеральными органами власти отрабатывать выданные главой государства поручения.
Чуйский тракт (Р 256) - федеральная автодорога от Новосибирска до границы с Монголией
. Проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Протяженность - более 1,1 тысячи километров.
Восточный обход - строящаяся дорога, которая свяжет трассы Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт". Обход запланирован как 83-километровая объездная дорога, с вводом которой Новосибирск будет окружен полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.