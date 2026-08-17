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Путин отметил большие инвестпроекты в НАО
Путин отметил большие инвестпроекты в НАО - 17.08.2026, ПРАЙМ
Путин отметил большие инвестпроекты в НАО
Президент России Владимир Путин указал на большие инвестиционные проекты, которые реализуются в Ненецком автономном округе. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:01+0300
2026-08-17T14:01+0300
2026-08-17T14:31+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин указал на большие инвестиционные проекты, которые реализуются в Ненецком автономном округе. Путин в понедельник встретился в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. "Инвестпроекты у вас продолжаются большие", - заявил он. Гехт подтвердила это, отметив, что в текущем году в округе пройдет запуск двух новых месторождений - Лаявожского и Командиршорского."Вы знаете, когда были социологические опросы, многие жители говорили о том, что не было давно открытия новых месторождений. В этом году мы запускаем два: Лаявожское месторождение, это совместный проект "Газпрома" и компании "Лукойл", и Командиршорское месторождение, это тоже компания "Лукойл", которая тоже в этом году, в сентябре, уже начинает там добычу нефти. Для округа это, конечно, знаковые проекты с точки зрения того, что этого давно не было – открытия новых месторождений", - сказала Гехт.Она отметила, что на территории НАО сосредоточены запасы нефти и газа, из которых освоено только 34% нефти и 2% газа.В свою очередь Владимир Путин отметил высокий уровень зарплат в Ненецком автономном округе, указав, что он выше, чем в среднем по стране."Зарплата у вас повыше, чем в среднем по стране. Свыше 140 тысяч в месяц, да?" - спросил губернатора Путин.Гехт ответила утвердительно, отметив, что в этом вопросе большую роль играет нефтяной сектор. Она также добавила, что несмотря на сложности, зарплата работникам бюджетной была проиндексирована на 7% в 2026 году.Помимо прочего, в Кремле обсудили создание спортивных объектов в регионах Арктики. Речь шла о создании объектов социальной инфраструктуры, в том числе домов культуры."Спортивные сооружения, я знаю, вы тоже этим занимаетесь все-таки", - сказал глава государства.Гехт отметила, что постройка спортивных сооружений обсуждается, подобные объекты востребованы в регионах Арктики, в том числе с учетом климатических особенностей."Я все-таки считаю, что в Арктике их должно быть чуть больше, потому что, во-первых, сложная история зимой, когда полярная ночь", - пояснила она.По словам Гехт, она выступила с предложениями в адрес Минспорта РФ, чтобы предусмотреть большую оснащенность спортивными сооружениями для регионов арктической зоны.
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россия, владимир путин
Путин отметил большие инвестпроекты в НАО
Путин высоко оценил инвестпрограммы, которые реализуются в регионе
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин указал на большие инвестиционные проекты, которые реализуются в Ненецком автономном округе.
Путин
в понедельник встретился в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт.
"Инвестпроекты у вас продолжаются большие", - заявил он.
Гехт подтвердила это, отметив, что в текущем году в округе пройдет запуск двух новых месторождений - Лаявожского и Командиршорского.
"Вы знаете, когда были социологические опросы, многие жители говорили о том, что не было давно открытия новых месторождений. В этом году мы запускаем два: Лаявожское месторождение, это совместный проект "Газпрома" и компании "Лукойл", и Командиршорское месторождение, это тоже компания "Лукойл", которая тоже в этом году, в сентябре, уже начинает там добычу нефти. Для округа это, конечно, знаковые проекты с точки зрения того, что этого давно не было – открытия новых месторождений", - сказала Гехт.
Она отметила, что на территории НАО сосредоточены запасы нефти и газа, из которых освоено только 34% нефти и 2% газа.
В свою очередь Владимир Путин отметил высокий уровень зарплат в Ненецком автономном округе, указав, что он выше, чем в среднем по стране.
"Зарплата у вас повыше, чем в среднем по стране. Свыше 140 тысяч в месяц, да?" - спросил губернатора Путин.
Гехт ответила утвердительно, отметив, что в этом вопросе большую роль играет нефтяной сектор. Она также добавила, что несмотря на сложности, зарплата работникам бюджетной была проиндексирована на 7% в 2026 году.
Помимо прочего, в Кремле обсудили создание спортивных объектов в регионах Арктики
. Речь шла о создании объектов социальной инфраструктуры, в том числе домов культуры.
"Спортивные сооружения, я знаю, вы тоже этим занимаетесь все-таки", - сказал глава государства.
Гехт отметила, что постройка спортивных сооружений обсуждается, подобные объекты востребованы в регионах Арктики, в том числе с учетом климатических особенностей.
"Я все-таки считаю, что в Арктике их должно быть чуть больше, потому что, во-первых, сложная история зимой, когда полярная ночь", - пояснила она.
По словам Гехт, она выступила с предложениями в адрес Минспорта РФ, чтобы предусмотреть большую оснащенность спортивными сооружениями для регионов арктической зоны.