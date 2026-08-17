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Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в сентябре

Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в сентябре - 17.08.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, сколько дней они будут работать и отдыхать в сентябре

Россиян в сентябре ждут 22 рабочих дня и 8 выходных дней, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:38+0300

2026-08-17T09:38+0300

2026-08-17T09:38+0300

бизнес

общество

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россия

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россиян в сентябре ждут 22 рабочих дня и 8 выходных дней, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова. "Сентябрь 2026 года - классический пример "базового" трудового месяца: 30 календарных дней, восемь выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке", - сказала Медякова. Она уточнила, что в сентябре нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха или сокращенных предпраздничных дней в этом месяце не предусмотрено.

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бизнес, общество , работа, россия