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Аналитики подсчитали количество токсичных работников

Аналитики подсчитали количество токсичных работников - 17.08.2026, ПРАЙМ

Аналитики подсчитали количество токсичных работников

Люди, которых можно отнести к категории токсичных, составляют 6% от мировой рабочей силы, должность и сфера деятельности на этот показатель не влияют, сообщили... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:44+0300

2026-08-17T09:44+0300

2026-08-17T09:44+0300

здоровье

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ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Люди, которых можно отнести к категории токсичных, составляют 6% от мировой рабочей силы, должность и сфера деятельности на этот показатель не влияют, сообщили РИА Новости в американском Центре эмоционального здоровья. "В категорию токсичных можно занести порядка 6% от всех работающих в мире людей. И эта цифра не меняется в зависимости от индустрии или должности", - сообщили агентству на запрос о последних научных данных об условиях труда. В Центре отметили, что в прошлом приводились оценки об общих ежегодных убытках американских компаний до 300 миллиардов долларов от токсичных работников. "Не нанять токсичного человека в два или четыре раза ценнее, чем нанять суперзвезду", - сообщили аналитики. Пандемия, как показывают исследования того периода, не отразилась на личных качествах. "Проявления токсичности изменились, но поведение сохранится и в дальнейшем", - сказали в учреждении. Токсичность распространяется эффектом домино, такой сотрудник влияет на окружающих. "Коллеги, которым приходится иметь дела с токсичной личностью, чаще увольняются из-за негатива, неуважения и агрессии", - сообщили в центре. В США атмосферу в коллективе выделяют в качестве основного требования к работе чаще, чем в России, отметили аналитики. "Токсичная культура в 10 раз чаще становится причиной оттока кадров, чем размер компенсации", - оценили эксперты. Участники опросов в России в качестве причины увольнения указывали в основном неудовлетворенность зарплатой (порядка 60%). Только треть жаловались на стресс и эмоциональное выгорание.

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здоровье, общество , сша, работа