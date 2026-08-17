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Расписание некоторых пригородных поездов изменится 19-21 августа

Расписание некоторых пригородных поездов изменится 19-21 августа - 17.08.2026, ПРАЙМ

Расписание некоторых пригородных поездов изменится 19-21 августа

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) изменится 19-21 августа 2026 года из-за... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:21+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) изменится 19-21 августа 2026 года из-за работ по замене стрелочных переводов, сообщила дорога. "19-21 августа временно изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД. Это связано с работами по замене стрелочных переводов на станции Чехов", - говорится в сообщении. Технологические "окна" назначены 19 августа с 17.50 до 6.00 20 августа, с 19.50 20 августа до 5.50 21 августа. "В эти часы в расписание будут внесены существенные корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, часть электричек проследуют по укороченным маршрутам, ряд поездов временно выведены из графика, нескольким поездам продлен маршрут следования", - поясняется в сообщении. МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

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