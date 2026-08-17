Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ледокол "Ленинград" установили два ядерных реактора РИТМ-200 - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/reaktor-872437241.html
На ледокол "Ленинград" установили два ядерных реактора РИТМ-200
На ледокол "Ленинград" установили два ядерных реактора РИТМ-200 - 17.08.2026, ПРАЙМ
На ледокол "Ленинград" установили два ядерных реактора РИТМ-200
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Два ядерных реактора РИТМ-200 установлены на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщила... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:54+0300
2026-08-17T16:54+0300
россия
владимир путин
балтийский завод
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872437241.jpg?1786974869
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Два ядерных реактора РИТМ-200 установлены на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Специалисты предприятия ОСК "Балтийский завод" выполнили один из ключевых этапов строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград", установив на его борт два ядерных реактора РИТМ-200. Все операции проводились совместно со специалистами ОКБ "Спецтяжпроект" с использованием специальной грузоподъемной техники и оснастки, соблюдением повышенных требований безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергоблоки заняли штатные места, начался монтаж реакторов и вспомогательного оборудования. Реакторные установки станут основой энергетической системы ледокола, уточнила пресс-служба. Вес одного реактора превышает 147 тонн, высота составляет 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Тепловая мощность каждой установки составляет 175 МВт. Реакторы выдерживают бортовую качку с амплитудой до 45 градусов и килевую – до 15 градусов. Назначенный срок службы РИТМ-200 составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет. На заводе обратили внимание, что ядерные реакторы "РИТМ-200" разработаны в России и изготовлены предприятием госкорпорации "Росатом" "ЗиО-Подольск". Им присвоены имена "Искра" и "Гром" в честь военных операций в годы Великой Отечественной войны. Уникальная компактная и энергоэффективная конструкция реакторов позволила сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными. Благодаря возможности набора и сброса водяного балласта они могут работать как в глубоких арктических морях, так и заходить в устья сибирских рек. Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии ОСК Балтийский завод. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В настоящее время на ледоколе продолжаются работы по формированию корпуса и монтажу оборудования.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, балтийский завод, росатом
РОССИЯ, Владимир Путин, Балтийский завод, Росатом
16:54 17.08.2026
 
На ледокол "Ленинград" установили два ядерных реактора РИТМ-200

На строящийся ледокол "Ленинград" установили два ядерных реактора РИТМ-200

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Два ядерных реактора РИТМ-200 установлены на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"Специалисты предприятия ОСК "Балтийский завод" выполнили один из ключевых этапов строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград", установив на его борт два ядерных реактора РИТМ-200. Все операции проводились совместно со специалистами ОКБ "Спецтяжпроект" с использованием специальной грузоподъемной техники и оснастки, соблюдением повышенных требований безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергоблоки заняли штатные места, начался монтаж реакторов и вспомогательного оборудования.
Реакторные установки станут основой энергетической системы ледокола, уточнила пресс-служба. Вес одного реактора превышает 147 тонн, высота составляет 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Тепловая мощность каждой установки составляет 175 МВт. Реакторы выдерживают бортовую качку с амплитудой до 45 градусов и килевую – до 15 градусов. Назначенный срок службы РИТМ-200 составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет.
На заводе обратили внимание, что ядерные реакторы "РИТМ-200" разработаны в России и изготовлены предприятием госкорпорации "Росатом" "ЗиО-Подольск". Им присвоены имена "Искра" и "Гром" в честь военных операций в годы Великой Отечественной войны.
Уникальная компактная и энергоэффективная конструкция реакторов позволила сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными. Благодаря возможности набора и сброса водяного балласта они могут работать как в глубоких арктических морях, так и заходить в устья сибирских рек.
Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии ОСК Балтийский завод. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В настоящее время на ледоколе продолжаются работы по формированию корпуса и монтажу оборудования.
 
РОССИЯВладимир ПутинБалтийский заводРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала