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На ледокол "Ленинград" установили два ядерных реактора РИТМ-200

На ледокол "Ленинград" установили два ядерных реактора РИТМ-200 - 17.08.2026, ПРАЙМ

На ледокол "Ленинград" установили два ядерных реактора РИТМ-200

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Два ядерных реактора РИТМ-200 установлены на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщила... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:54+0300

2026-08-17T16:54+0300

2026-08-17T16:54+0300

россия

владимир путин

балтийский завод

росатом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Два ядерных реактора РИТМ-200 установлены на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщила пресс-служба Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Специалисты предприятия ОСК "Балтийский завод" выполнили один из ключевых этапов строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград", установив на его борт два ядерных реактора РИТМ-200. Все операции проводились совместно со специалистами ОКБ "Спецтяжпроект" с использованием специальной грузоподъемной техники и оснастки, соблюдением повышенных требований безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергоблоки заняли штатные места, начался монтаж реакторов и вспомогательного оборудования. Реакторные установки станут основой энергетической системы ледокола, уточнила пресс-служба. Вес одного реактора превышает 147 тонн, высота составляет 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Тепловая мощность каждой установки составляет 175 МВт. Реакторы выдерживают бортовую качку с амплитудой до 45 градусов и килевую – до 15 градусов. Назначенный срок службы РИТМ-200 составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет. На заводе обратили внимание, что ядерные реакторы "РИТМ-200" разработаны в России и изготовлены предприятием госкорпорации "Росатом" "ЗиО-Подольск". Им присвоены имена "Искра" и "Гром" в честь военных операций в годы Великой Отечественной войны. Уникальная компактная и энергоэффективная конструкция реакторов позволила сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными. Благодаря возможности набора и сброса водяного балласта они могут работать как в глубоких арктических морях, так и заходить в устья сибирских рек. Атомный ледокол "Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии ОСК Балтийский завод. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В настоящее время на ледоколе продолжаются работы по формированию корпуса и монтажу оборудования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, балтийский завод, росатом