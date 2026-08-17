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В стамбульских аэропортах установили новые рекорды - 17.08.2026, ПРАЙМ
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В стамбульских аэропортах установили новые рекорды
В стамбульских аэропортах установили новые рекорды - 17.08.2026, ПРАЙМ
В стамбульских аэропортах установили новые рекорды
Новые рекорды установлены в обоих стамбульских аэропортах в третий раз за август, в аэропорту имени Сабихи Гекчен на востоке города в воскресенье впервые... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T23:44+0300
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СТАМБУЛ, 17 авг - ПРАЙМ. Новые рекорды установлены в обоих стамбульских аэропортах в третий раз за август, в аэропорту имени Сабихи Гекчен на востоке города в воскресенье впервые обслужили более 180 тысяч пассажиров. "Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен обслужил 16 августа 180 914 пассажиров на 958 рейсах, установив новый рекорд. Также поставлен рекорд в числе рейсов, принятых и отправленных через рукав - 218", - сообщила управляющая воздушной гаванью компания HEAŞ. Стамбульский аэропорт (IST) 16 августа установил новый рекорд по числу обслуженных за сутки пассажиров – более 290 тысяч, сообщил ранее в понедельник министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Авиагавань за 2025 год обслужила более 84,4 миллиона пассажиров, аэропорт регулярно входит в списки самых загруженных воздушных гаваней Европы. Аэропорт имени Сабихи Гекчен обслужил в 2025 году более 48 миллионов пассажиров.
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бизнес, турция, европа
Бизнес, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА
23:44 17.08.2026
 
В стамбульских аэропортах установили новые рекорды

Аэропорты Стамбула в третий раз за август обслужили более 180 тысяч пассажиров

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СТАМБУЛ, 17 авг - ПРАЙМ. Новые рекорды установлены в обоих стамбульских аэропортах в третий раз за август, в аэропорту имени Сабихи Гекчен на востоке города в воскресенье впервые обслужили более 180 тысяч пассажиров.
"Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен обслужил 16 августа 180 914 пассажиров на 958 рейсах, установив новый рекорд. Также поставлен рекорд в числе рейсов, принятых и отправленных через рукав - 218", - сообщила управляющая воздушной гаванью компания HEAŞ.
Стамбульский аэропорт (IST) 16 августа установил новый рекорд по числу обслуженных за сутки пассажиров – более 290 тысяч, сообщил ранее в понедельник министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Авиагавань за 2025 год обслужила более 84,4 миллиона пассажиров, аэропорт регулярно входит в списки самых загруженных воздушных гаваней Европы. Аэропорт имени Сабихи Гекчен обслужил в 2025 году более 48 миллионов пассажиров.
 
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