https://1prime.ru/20260817/rosaviatsija-872425643.html

Росавиация назвала перспективные направления развития беспилотной авиации

Росавиация назвала перспективные направления развития беспилотной авиации - 17.08.2026, ПРАЙМ

Росавиация назвала перспективные направления развития беспилотной авиации

Развитие аэротакси с использованием беспилотных технологий является перспективным направлением в России в будущем, рассказал замглавы Росавиации Андрей Потемкин | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:29+0300

2026-08-17T13:29+0300

2026-08-17T13:29+0300

бизнес

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КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Развитие аэротакси с использованием беспилотных технологий является перспективным направлением в России в будущем, рассказал замглавы Росавиации Андрей Потемкин в рамках бизнес-форума "Ростки". "Если речь идет о доставке грузов в городской черте, в пригородной черте - это наша среднесрочная перспектива. Долгосрочная это уже авиационное такси, аэротакси с использованием беспилотных технологий", - сказал Потемкин о развитии беспилотной авиации. Замглавы Росавиации добавил, что в России уже развивается маловысотная экономика. С использованием беспилотной авиации уже реализуется аэрофотосъемка, авиационный мониторинг, например, лесопожарной, экологические обстановки, мониторинг линий электропередачи, нефтепроводов и другого. "Но есть и те направления, которые являются перспективными. Это доставка "последней мили", это доставка и "средней мили", в том числе, с учетом наших географических особенностей. Эти направления будут развиваться в среднесрочной перспективе, мы на это рассчитываем", - отметил Потемкин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, росавиация