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Роснедра повторно выставили на торги два нефтегазовых участка - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Роснедра повторно выставили на торги два нефтегазовых участка
Роснедра повторно выставили на торги два нефтегазовых участка - 17.08.2026, ПРАЙМ
Роснедра повторно выставили на торги два нефтегазовых участка
Роснедра повторно выставили на аукцион два нефтегазовых участка недр - Карабашский 5-1 и 7-2 - после отмены торгов, повысив стартовые платежи, следует из... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:32+0300
2026-08-17T16:32+0300
роснедра
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Роснедра повторно выставили на аукцион два нефтегазовых участка недр - Карабашский 5-1 и 7-2 - после отмены торгов, повысив стартовые платежи, следует из материалов ГИС "Торги". В первый раз аукционы были назначены на 5 августа, но затем они были отменены в связи с изменением минимального размера стартового платежа. Новые торги планируется провести 5 октября. Минимальный разовый платеж повышен на 35% для участка Карабашский 5-1, до 378,3 миллиона рублей, и на 23% для участка Карабашский 7-2, до 170,5 миллиона рублей. На первом участке недр учтены извлекаемые ресурсы нефти по категории Dл - 106,6 миллиона тонн, по D1 - 18,5 миллиона тонн и по D2 - 5,4 миллиона тонн. Также он обладает извлекаемыми ресурсами свободного газа и газа газовых шапок по категории Dл в объеме 50,7 миллиарда кубометров, по D1 - 3,4 миллиарда кубометров и по D2 - 7 миллиардов кубометров. На втором участке находятся извлекаемые ресурсы нефти по категории Dл - 49,2 миллиона тонн, по D1 - 13,6 миллиона тонн и по D2 - 13,6 миллиона тонн. Кроме того, на нем учтены извлекаемые ресурсы природного горючего газа по категории D1 в объеме 1,4 миллиарда кубометров и по D2 - 2,7 миллиарда кубометров. Подача заявок завершается 15 сентября.
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роснедра
Роснедра
16:32 17.08.2026
 
Роснедра повторно выставили на торги два нефтегазовых участка

Роснедра повторно выставили на аукцион два участка недр, повысив стартовые платежи

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Роснедра повторно выставили на аукцион два нефтегазовых участка недр - Карабашский 5-1 и 7-2 - после отмены торгов, повысив стартовые платежи, следует из материалов ГИС "Торги".
В первый раз аукционы были назначены на 5 августа, но затем они были отменены в связи с изменением минимального размера стартового платежа.
Новые торги планируется провести 5 октября. Минимальный разовый платеж повышен на 35% для участка Карабашский 5-1, до 378,3 миллиона рублей, и на 23% для участка Карабашский 7-2, до 170,5 миллиона рублей.
На первом участке недр учтены извлекаемые ресурсы нефти по категории Dл - 106,6 миллиона тонн, по D1 - 18,5 миллиона тонн и по D2 - 5,4 миллиона тонн. Также он обладает извлекаемыми ресурсами свободного газа и газа газовых шапок по категории Dл в объеме 50,7 миллиарда кубометров, по D1 - 3,4 миллиарда кубометров и по D2 - 7 миллиардов кубометров.
На втором участке находятся извлекаемые ресурсы нефти по категории Dл - 49,2 миллиона тонн, по D1 - 13,6 миллиона тонн и по D2 - 13,6 миллиона тонн. Кроме того, на нем учтены извлекаемые ресурсы природного горючего газа по категории D1 в объеме 1,4 миллиарда кубометров и по D2 - 2,7 миллиарда кубометров.
Подача заявок завершается 15 сентября.
 
Роснедра
 
 
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