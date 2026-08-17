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Роснедра повторно выставили на торги два нефтегазовых участка

Роснедра повторно выставили на торги два нефтегазовых участка - 17.08.2026, ПРАЙМ

Роснедра повторно выставили на торги два нефтегазовых участка

Роснедра повторно выставили на аукцион два нефтегазовых участка недр - Карабашский 5-1 и 7-2 - после отмены торгов, повысив стартовые платежи, следует из... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:32+0300

2026-08-17T16:32+0300

2026-08-17T16:32+0300

роснедра

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Роснедра повторно выставили на аукцион два нефтегазовых участка недр - Карабашский 5-1 и 7-2 - после отмены торгов, повысив стартовые платежи, следует из материалов ГИС "Торги". В первый раз аукционы были назначены на 5 августа, но затем они были отменены в связи с изменением минимального размера стартового платежа. Новые торги планируется провести 5 октября. Минимальный разовый платеж повышен на 35% для участка Карабашский 5-1, до 378,3 миллиона рублей, и на 23% для участка Карабашский 7-2, до 170,5 миллиона рублей. На первом участке недр учтены извлекаемые ресурсы нефти по категории Dл - 106,6 миллиона тонн, по D1 - 18,5 миллиона тонн и по D2 - 5,4 миллиона тонн. Также он обладает извлекаемыми ресурсами свободного газа и газа газовых шапок по категории Dл в объеме 50,7 миллиарда кубометров, по D1 - 3,4 миллиарда кубометров и по D2 - 7 миллиардов кубометров. На втором участке находятся извлекаемые ресурсы нефти по категории Dл - 49,2 миллиона тонн, по D1 - 13,6 миллиона тонн и по D2 - 13,6 миллиона тонн. Кроме того, на нем учтены извлекаемые ресурсы природного горючего газа по категории D1 в объеме 1,4 миллиарда кубометров и по D2 - 2,7 миллиарда кубометров. Подача заявок завершается 15 сентября.

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роснедра