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Кошки, собаки и птицы трудоустроены в каждой двенадцатой компании в России

Кошки, собаки и птицы трудоустроены в каждой двенадцатой компании в России - 17.08.2026, ПРАЙМ

Кошки, собаки и птицы трудоустроены в каждой двенадцатой компании в России

Животные работают вместе с человеком в каждой двенадцатой компании в России, например это кошки, собаки, птицы и лошади, показало исследование SuperJob для РИА... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:26+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Животные работают вместе с человеком в каждой двенадцатой компании в России, например это кошки, собаки, птицы и лошади, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "В целом по рынку труда в 8% компаний бок о бок с людьми трудятся животные", - рассказали аналитики компании. Они выяснили у 1000 специалистов, ответственных за подбор персонала из всех округов России, есть ли в их компаниях животные, навыки которых используются в служебных целях. Еще 86% респондентов сообщили, что в их компании животные не трудятся, а 6% затруднились ответить. Указывается, что по сравнению с 2022 годом доля трудящихся животных не изменилась. "Собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, верными помощниками человека всегда являлись лошади", - добавили аналитики. При этом чаще других о наличии животных-сотрудников рассказывали охранные и производственные предприятия, складские комплексы, строительные компании, организации культуры и здравоохранения, выяснилось по результатам исследования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия