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Кошки, собаки и птицы трудоустроены в каждой двенадцатой компании в России - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Кошки, собаки и птицы трудоустроены в каждой двенадцатой компании в России
Кошки, собаки и птицы трудоустроены в каждой двенадцатой компании в России - 17.08.2026, ПРАЙМ
Кошки, собаки и птицы трудоустроены в каждой двенадцатой компании в России
Животные работают вместе с человеком в каждой двенадцатой компании в России, например это кошки, собаки, птицы и лошади, показало исследование SuperJob для РИА... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:26+0300
2026-08-17T08:29+0300
бизнес
технологии
россия
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Животные работают вместе с человеком в каждой двенадцатой компании в России, например это кошки, собаки, птицы и лошади, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "В целом по рынку труда в 8% компаний бок о бок с людьми трудятся животные", - рассказали аналитики компании. Они выяснили у 1000 специалистов, ответственных за подбор персонала из всех округов России, есть ли в их компаниях животные, навыки которых используются в служебных целях. Еще 86% респондентов сообщили, что в их компании животные не трудятся, а 6% затруднились ответить. Указывается, что по сравнению с 2022 годом доля трудящихся животных не изменилась. "Собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, верными помощниками человека всегда являлись лошади", - добавили аналитики. При этом чаще других о наличии животных-сотрудников рассказывали охранные и производственные предприятия, складские комплексы, строительные компании, организации культуры и здравоохранения, выяснилось по результатам исследования.
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192
40
192
40
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бизнес, технологии, россия
Бизнес, Технологии, РОССИЯ
08:26 17.08.2026 (обновлено: 08:29 17.08.2026)
 
Кошки, собаки и птицы трудоустроены в каждой двенадцатой компании в России

SuperJob: животные работают вместе с людьми в каждой двенадцатой компании в России

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Животные работают вместе с человеком в каждой двенадцатой компании в России, например это кошки, собаки, птицы и лошади, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"В целом по рынку труда в 8% компаний бок о бок с людьми трудятся животные", - рассказали аналитики компании. Они выяснили у 1000 специалистов, ответственных за подбор персонала из всех округов России, есть ли в их компаниях животные, навыки которых используются в служебных целях.
Еще 86% респондентов сообщили, что в их компании животные не трудятся, а 6% затруднились ответить.
Указывается, что по сравнению с 2022 годом доля трудящихся животных не изменилась.
"Собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, верными помощниками человека всегда являлись лошади", - добавили аналитики.
При этом чаще других о наличии животных-сотрудников рассказывали охранные и производственные предприятия, складские комплексы, строительные компании, организации культуры и здравоохранения, выяснилось по результатам исследования.
 
БизнесТехнологииРОССИЯ
 
 
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