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Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого
Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого - 17.08.2026, ПРАЙМ
Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого
Россия в июле вдвое в месячном выражении сократила покупки корейского мороженого - в середине лета импорт составил 629 тысяч долларов против 1,3 миллиона... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:29+0300
2026-08-17T13:29+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле вдвое в месячном выражении сократила покупки корейского мороженого - в середине лета импорт составил 629 тысяч долларов против 1,3 миллиона долларов месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни.
Пока это не самый скромный результат в текущем году - для сравнения, февральские отгрузки составляли всего 300 тысяч долларов. При этом импорт за аналогичный период прошлого года был заметно выше - в июле 2025 года объем в денежном выражении достигал 1 миллион долларов.
Наиболее заметными покупателями этого десерта у Южной Кореи в июле были США с импортом в 2,2 миллиона долларов, Канада (941 тысяча долларов) и Вьетнам (926 тысяч долларов). Россия при этом вошла в топ-10 крупнейших покупателей корейского мороженого, заняв в рейтинге шестое место.
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РОССИЯ, Бизнес, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, КАНАДА
Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого
Россия в июле вдвое сократила покупки корейского мороженого
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле вдвое в месячном выражении сократила покупки корейского мороженого - в середине лета импорт составил 629 тысяч долларов против 1,3 миллиона долларов месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни.
Пока это не самый скромный результат в текущем году - для сравнения, февральские отгрузки составляли всего 300 тысяч долларов. При этом импорт за аналогичный период прошлого года был заметно выше - в июле 2025 года объем в денежном выражении достигал 1 миллион долларов.
Наиболее заметными покупателями этого десерта у Южной Кореи в июле были США с импортом в 2,2 миллиона долларов, Канада (941 тысяча долларов) и Вьетнам (926 тысяч долларов). Россия при этом вошла в топ-10 крупнейших покупателей корейского мороженого, заняв в рейтинге шестое место.