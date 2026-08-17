https://1prime.ru/20260817/rossija-872425577.html

Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого

Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого - 17.08.2026, ПРАЙМ

Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого

Россия в июле вдвое в месячном выражении сократила покупки корейского мороженого - в середине лета импорт составил 629 тысяч долларов против 1,3 миллиона... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:29+0300

2026-08-17T13:29+0300

2026-08-17T13:29+0300

россия

бизнес

южная корея

сша

канада

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872425577.jpg?1786962551

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле вдвое в месячном выражении сократила покупки корейского мороженого - в середине лета импорт составил 629 тысяч долларов против 1,3 миллиона долларов месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Пока это не самый скромный результат в текущем году - для сравнения, февральские отгрузки составляли всего 300 тысяч долларов. При этом импорт за аналогичный период прошлого года был заметно выше - в июле 2025 года объем в денежном выражении достигал 1 миллион долларов. Наиболее заметными покупателями этого десерта у Южной Кореи в июле были США с импортом в 2,2 миллиона долларов, Канада (941 тысяча долларов) и Вьетнам (926 тысяч долларов). Россия при этом вошла в топ-10 крупнейших покупателей корейского мороженого, заняв в рейтинге шестое место.

южная корея

сша

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, южная корея, сша, канада