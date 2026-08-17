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Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого
Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого - 17.08.2026, ПРАЙМ
Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого
Россия в июле вдвое в месячном выражении сократила покупки корейского мороженого - в середине лета импорт составил 629 тысяч долларов против 1,3 миллиона... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:29+0300
2026-08-17T13:29+0300
россия
бизнес
южная корея
сша
канада
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле вдвое в месячном выражении сократила покупки корейского мороженого - в середине лета импорт составил 629 тысяч долларов против 1,3 миллиона долларов месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Пока это не самый скромный результат в текущем году - для сравнения, февральские отгрузки составляли всего 300 тысяч долларов. При этом импорт за аналогичный период прошлого года был заметно выше - в июле 2025 года объем в денежном выражении достигал 1 миллион долларов. Наиболее заметными покупателями этого десерта у Южной Кореи в июле были США с импортом в 2,2 миллиона долларов, Канада (941 тысяча долларов) и Вьетнам (926 тысяч долларов). Россия при этом вошла в топ-10 крупнейших покупателей корейского мороженого, заняв в рейтинге шестое место.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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40
россия, бизнес, южная корея, сша, канада
РОССИЯ, Бизнес, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, КАНАДА
13:29 17.08.2026
 
Россия вдвое сократила покупки корейского мороженого

Россия в июле вдвое сократила покупки корейского мороженого

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле вдвое в месячном выражении сократила покупки корейского мороженого - в середине лета импорт составил 629 тысяч долларов против 1,3 миллиона долларов месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни.
Пока это не самый скромный результат в текущем году - для сравнения, февральские отгрузки составляли всего 300 тысяч долларов. При этом импорт за аналогичный период прошлого года был заметно выше - в июле 2025 года объем в денежном выражении достигал 1 миллион долларов.
Наиболее заметными покупателями этого десерта у Южной Кореи в июле были США с импортом в 2,2 миллиона долларов, Канада (941 тысяча долларов) и Вьетнам (926 тысяч долларов). Россия при этом вошла в топ-10 крупнейших покупателей корейского мороженого, заняв в рейтинге шестое место.
 
РОССИЯБизнесЮЖНАЯ КОРЕЯСШАКАНАДА
 
 
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