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Потребление стали в России в июне выросло почти на 2%

Потребление стали в России в июне выросло почти на 2% - 17.08.2026, ПРАЙМ

Потребление стали в России в июне выросло почти на 2%

Потребление стали в России в июне увеличилось почти на 2% в годовом выражении, а производство - почти на 4%, говорится в исследовании старшего аналитика по... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:38+0300

2026-08-17T14:38+0300

2026-08-17T14:38+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Потребление стали в России в июне увеличилось почти на 2% в годовом выражении, а производство - почти на 4%, говорится в исследовании старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в "Эйлер" Никанора Халина, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В июне выпуск стали в России вырос на 4% год к году, реагируя на оживление внутреннего спроса (+2% год к году), динамика которого впервые с июля 2024 года вернулась в положительную зону – на фоне низкой базы 2025 года, реализации инфраструктурных проектов, а также разовых факторов, поддержавших спрос", - говорится в отраслевом обзоре. Согласно представленным таблицам, видимое потребление стали в РФ в июне увеличилось на 1,9% в годовом выражении и составило 3,68 миллиона тонн. При этом выпуск вырос на 3,7% - до 4,16 миллиона тонн. "Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии, сообщил ранее в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.

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бизнес, промышленность, северсталь