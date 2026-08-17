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Россия в июле увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Россия в июле увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею
Россия в июле увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею - 17.08.2026, ПРАЙМ
Россия в июле увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею
Россия в июле увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до максимума с августа 2018 года - поставки в середине лета достигли 14,4 миллиона долларов, выяснило РИА... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:29+0300
2026-08-17T15:29+0300
сельское хозяйство
россия
южная корея
сша
австралия
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до максимума с августа 2018 года - поставки в середине лета достигли 14,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Подавляющая часть июльских отгрузок зерна из России в Южную Корею пришлась, собственно, на пшеницу - доля этой культуры в соответствующем экспорте составила 73%. Также заметной доля была у кукурузы - 24% (поставки на 4,8 миллиона долларов). Россия в июле вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США, чей экспорт составил 77,9 миллиона долларов, и Австралии (19,3 миллиона долларов).
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40
192
40
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сельское хозяйство, россия, южная корея, сша, австралия
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, АВСТРАЛИЯ
15:29 17.08.2026
 
Россия в июле увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею

Россия в июле увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до максимума с августа 2018 года

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до максимума с августа 2018 года - поставки в середине лета достигли 14,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни.
Подавляющая часть июльских отгрузок зерна из России в Южную Корею пришлась, собственно, на пшеницу - доля этой культуры в соответствующем экспорте составила 73%. Также заметной доля была у кукурузы - 24% (поставки на 4,8 миллиона долларов).
Россия в июле вошла в тройку крупнейших поставщиков пшеницы в страну, уступив лишь США, чей экспорт составил 77,9 миллиона долларов, и Австралии (19,3 миллиона долларов).
 
Сельское хозяйствоРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯСШААВСТРАЛИЯ
 
 
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