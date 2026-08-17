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Россия в июле втрое сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи

Россия в июле втрое сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи - 17.08.2026, ПРАЙМ

Россия в июле втрое сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи

Россия в июле втрое в месячном выражении сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи - поставки составили всего 395 тысяч долларов против 1,1 миллиона... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:21+0300

2026-08-17T16:21+0300

2026-08-17T16:21+0300

россия

сельское хозяйство

южная корея

китай

япония

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле втрое в месячном выражении сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи - поставки составили всего 395 тысяч долларов против 1,1 миллиона долларов месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни. Большая часть этой суммы (81%) пришлась на мороженую рыбу, оставшуюся долю составили различные морепродукты (гребешки, устрицы и мидии). Самым заметным потребителем корейских рыбы и морепродуктов в июле был Китай, на который пришлось около трети соответствующего экспорта. Также в тройку крупнейших импортеров по итогам отчетного месяца вошли Япония и США.

южная корея

китай

япония

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россия, сельское хозяйство, южная корея, китай, япония