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Россия в июле втрое сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи
Россия в июле втрое сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи - 17.08.2026, ПРАЙМ
Россия в июле втрое сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи
Россия в июле втрое в месячном выражении сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи - поставки составили всего 395 тысяч долларов против 1,1 миллиона... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:21+0300
2026-08-17T16:21+0300
2026-08-17T16:21+0300
россия
сельское хозяйство
южная корея
китай
япония
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле втрое в месячном выражении сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи - поставки составили всего 395 тысяч долларов против 1,1 миллиона долларов месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни.
Большая часть этой суммы (81%) пришлась на мороженую рыбу, оставшуюся долю составили различные морепродукты (гребешки, устрицы и мидии).
Самым заметным потребителем корейских рыбы и морепродуктов в июле был Китай, на который пришлось около трети соответствующего экспорта. Также в тройку крупнейших импортеров по итогам отчетного месяца вошли Япония и США.
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россия, сельское хозяйство, южная корея, китай, япония
РОССИЯ, Сельское хозяйство, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, ЯПОНИЯ
Россия в июле втрое сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи
Россия в июле втрое сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия в июле втрое в месячном выражении сократила импорт рыбы и морепродуктов из Южной Кореи - поставки составили всего 395 тысяч долларов против 1,1 миллиона долларов месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской таможни.
Большая часть этой суммы (81%) пришлась на мороженую рыбу, оставшуюся долю составили различные морепродукты (гребешки, устрицы и мидии).
Самым заметным потребителем корейских рыбы и морепродуктов в июле был Китай, на который пришлось около трети соответствующего экспорта. Также в тройку крупнейших импортеров по итогам отчетного месяца вошли Япония и США.