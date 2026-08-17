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"МБ Рус" начала производство моторных масел для Mercedes-Benz - 17.08.2026, ПРАЙМ
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"МБ Рус" начала производство моторных масел для Mercedes-Benz
"МБ Рус" начала производство моторных масел для Mercedes-Benz - 17.08.2026, ПРАЙМ
"МБ Рус" начала производство моторных масел для Mercedes-Benz
Компания "МБ Рус" (входит в группу компаний "Автодом") начала производство масляных, воздушных и салонных фильтров, а также свечей зажигания для немецких... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:17+0300
2026-08-17T15:17+0300
бизнес
россия
промышленность
"автодом"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872433124.jpg?1786969057
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Компания "МБ Рус" (входит в группу компаний "Автодом") начала производство масляных, воздушных и салонных фильтров, а также свечей зажигания для немецких автомобилей Mercedes-Benz под собственным брендом "МБ Рус Оригинал", сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что под данным брендом в России уже производятся моторные масла и технические жидкости для немецких премиальных машин. "АО "МБ Рус", входящее в группу компаний "Автодом", объявляет о расширении линейки собственного бренда запасных частей "МБ Рус Оригинал"... Под брендом теперь доступны масляные, воздушные и салонные фильтры, а также свечи зажигания для автомобилей Mercedes-Benz", - говорится в сообщении. Производитель уточнил, что фильтры и свечи зажигания производятся на специализированных предприятиях, прошедших проверку в соответствии со стандартами, которые ранее применялись Mercedes-Benz AG при работе с поставщиками запасных частей. Всего новая продукция насчитывает 18 наименований, которые уже доступны для заказа. "Мы последовательно расширяем ассортимент продукции, необходимой владельцам автомобилей Mercedes-Benz для регулярного технического обслуживания... В дальнейшем мы продолжим дополнять линейку новыми категориями продукции", - отметил директор управления послепродажного обслуживания АО "МБ Рус" Денис Жаров.
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5
4.7
96
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бизнес, россия, промышленность, "автодом"
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, "Автодом"
15:17 17.08.2026
 
"МБ Рус" начала производство моторных масел для Mercedes-Benz

"МБ Рус" начала производство масляных, воздушных и салонных фильтров для Mercedes-Benz

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Компания "МБ Рус" (входит в группу компаний "Автодом") начала производство масляных, воздушных и салонных фильтров, а также свечей зажигания для немецких автомобилей Mercedes-Benz под собственным брендом "МБ Рус Оригинал", сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что под данным брендом в России уже производятся моторные масла и технические жидкости для немецких премиальных машин.
"АО "МБ Рус", входящее в группу компаний "Автодом", объявляет о расширении линейки собственного бренда запасных частей "МБ Рус Оригинал"... Под брендом теперь доступны масляные, воздушные и салонные фильтры, а также свечи зажигания для автомобилей Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.
Производитель уточнил, что фильтры и свечи зажигания производятся на специализированных предприятиях, прошедших проверку в соответствии со стандартами, которые ранее применялись Mercedes-Benz AG при работе с поставщиками запасных частей. Всего новая продукция насчитывает 18 наименований, которые уже доступны для заказа.
"Мы последовательно расширяем ассортимент продукции, необходимой владельцам автомобилей Mercedes-Benz для регулярного технического обслуживания... В дальнейшем мы продолжим дополнять линейку новыми категориями продукции", - отметил директор управления послепродажного обслуживания АО "МБ Рус" Денис Жаров.
 
БизнесРОССИЯПромышленность"Автодом"
 
 
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