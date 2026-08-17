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Опять обвал?
Опять обвал? - 17.08.2026, ПРАЙМ
Опять обвал?
Индекс Мосбиржи в пятницу рухнул на 4%, а в понедельник утром бенчмарк продолжает инерционное снижение и уже ушел под 2100 пунктов. Это очень важная трендовая... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T10:16+0300
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу рухнул на 4%, а в понедельник утром бенчмарк продолжает инерционное снижение и уже ушел под 2100 пунктов. Это очень важная трендовая линия поддержки — рынок после трехнедельного ралли снова сильно упал и вновь перепродан. Стабилизация возможна уже здесь, но есть неопределенность с геополитикой и предупреждения ЦБ к брокерам за нарушение антисанкционного законодательства.Слабее рынка на неделе — акции золотодобытчика "Полюса" (-18%). При этом само золото росло и вернулось на 4400 долларов — снова раскорреляция курсов. Причина — продажи акций из-за остановки дивидендной программы аж до 2030 года. Бумаги упали ниже 1100 рублей. В моменте уже перелили — вероятна консолидация и попытка отскока.Сильнее рынка за период — акции банка МКБ (+15%). Там обновлены исторические максимумы, курс в моменте был выше 11,93 рубля. Бумаги оторваны от общерыночных тенденций на фоне реорганизации бизнеса и завершившейся оферты по высокой цене. Фундаментального потенциала не видно, а в разгоне очень много спекулятивного наплыва.Рубль продолжает сильное падение и уже в шаге от годовых минимумов — доллар над 84,5, евро выше 97,5, а биржевой юань по 12,55. Оценки падения рубля к концу лета оправдались, а усиление роста инвалют вызвано рисками эскалации на внешнем контуре и увеличенной покупкой Минфина в рамках бюджетного механизма. Курсы в трендах вверх, но уже перегреты — после еще небольшого подъема вероятна фиксация.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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рынок, михаил зельцер, мосбиржа, акции, россия, мнения аналитиков, курсы валют
Экономика, Рынок, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Акции, РОССИЯ, Мнения аналитиков, Курсы валют