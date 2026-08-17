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Российский рынок акций усилил снижение - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций усилил снижение
Российский рынок акций усилил снижение - 17.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил снижение
Российский рынок акций усилил снижение, утром опускался ниже ключевой отметки 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, но затем вернулся выше нее и в основные торги... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:13+0300
2026-08-17T13:13+0300
рынок
торги
акции
богдан зварич
мосбиржа
вк
алроса
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение, утром опускался ниже ключевой отметки 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, но затем вернулся выше нее и в основные торги продолжает торговаться в минусе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.52 мск снижался на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 2 119,79 пункта, а ранее в понедельник максимально опускался до 2080,79 пункта. Стоимость нефти к 12.51 мск повышалась на 1,2% - до 89,6 доллара за баррель сорта Brent. В частности, дешевеют акции ВК (-4,3%), "Алросы" (-3,4%), "Русагро" (-3,8%). На фоне слабеющего рубля традиционно дорожают префы "Сургутнефтегаза" (+2,3%), акции, "Полюса" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), ЮГК (+0,3%). Похоже, что многие инвесторы вновь стали сокращать среднесрочные позиции по акциям, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Рынок игнорирует высокие цены на нефть, неплохую статистику по инфляции и снижение курса рубля, которое должно поддерживать акции экспортеров. Скорее всего, мы увидим попытки торможения перед "круглой" отметкой 2000 пунктов. Но у нас нет никакой уверенности, что она устоит. Поэтому обновление годового минимума от 20 июля – вполне реалистичный сценарий", - добавляет он. На начавшейся неделе снижение российского рынка может продолжиться, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Ожидание улучшения ситуации на геополитическом треке не оправдались, что будет поддерживать продажи, также как и опасения замедления экономики и рост уверенности в сохранении ключевой ставки на уровне 14%", - указывает эксперт. "В сложившейся ситуации инвесторы предпочтут сокращать долю акций в портфеле, увеличивая объем консервативных инструментов. В результате, уже в ближайшие сессии индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазон 2000-2100 пунктов, а ближе к концу недели видим риски отката к минимумам года", - добавляет он.
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40
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рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, вк, алроса
Рынок, Торги, Акции, Богдан Зварич, Мосбиржа, ВК, Алроса
13:13 17.08.2026
 
Российский рынок акций усилил снижение

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, но вернулся выше отметки 2100 пунктов

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение, утром опускался ниже ключевой отметки 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, но затем вернулся выше нее и в основные торги продолжает торговаться в минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.52 мск снижался на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 2 119,79 пункта, а ранее в понедельник максимально опускался до 2080,79 пункта.
Стоимость нефти к 12.51 мск повышалась на 1,2% - до 89,6 доллара за баррель сорта Brent.
В частности, дешевеют акции ВК (-4,3%), "Алросы" (-3,4%), "Русагро" (-3,8%). На фоне слабеющего рубля традиционно дорожают префы "Сургутнефтегаза" (+2,3%), акции, "Полюса" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), ЮГК (+0,3%).
Похоже, что многие инвесторы вновь стали сокращать среднесрочные позиции по акциям, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"Рынок игнорирует высокие цены на нефть, неплохую статистику по инфляции и снижение курса рубля, которое должно поддерживать акции экспортеров. Скорее всего, мы увидим попытки торможения перед "круглой" отметкой 2000 пунктов. Но у нас нет никакой уверенности, что она устоит. Поэтому обновление годового минимума от 20 июля – вполне реалистичный сценарий", - добавляет он.
На начавшейся неделе снижение российского рынка может продолжиться, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Ожидание улучшения ситуации на геополитическом треке не оправдались, что будет поддерживать продажи, также как и опасения замедления экономики и рост уверенности в сохранении ключевой ставки на уровне 14%", - указывает эксперт.
"В сложившейся ситуации инвесторы предпочтут сокращать долю акций в портфеле, увеличивая объем консервативных инструментов. В результате, уже в ближайшие сессии индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазон 2000-2100 пунктов, а ближе к концу недели видим риски отката к минимумам года", - добавляет он.
 
РынокТоргиАкцииБогдан ЗваричМосбиржаВКАлроса
 
 
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