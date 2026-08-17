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Российский рынок акций усилил снижение
Российский рынок акций усилил снижение - 17.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил снижение
Российский рынок акций усилил снижение, утром опускался ниже ключевой отметки 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, но затем вернулся выше нее и в основные торги... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:13+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение, утром опускался ниже ключевой отметки 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, но затем вернулся выше нее и в основные торги продолжает торговаться в минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.52 мск снижался на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 2 119,79 пункта, а ранее в понедельник максимально опускался до 2080,79 пункта.
Стоимость нефти к 12.51 мск повышалась на 1,2% - до 89,6 доллара за баррель сорта Brent.
В частности, дешевеют акции ВК (-4,3%), "Алросы" (-3,4%), "Русагро" (-3,8%). На фоне слабеющего рубля традиционно дорожают префы "Сургутнефтегаза" (+2,3%), акции, "Полюса" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), ЮГК (+0,3%).
Похоже, что многие инвесторы вновь стали сокращать среднесрочные позиции по акциям, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"Рынок игнорирует высокие цены на нефть, неплохую статистику по инфляции и снижение курса рубля, которое должно поддерживать акции экспортеров. Скорее всего, мы увидим попытки торможения перед "круглой" отметкой 2000 пунктов. Но у нас нет никакой уверенности, что она устоит. Поэтому обновление годового минимума от 20 июля – вполне реалистичный сценарий", - добавляет он.
На начавшейся неделе снижение российского рынка может продолжиться, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Ожидание улучшения ситуации на геополитическом треке не оправдались, что будет поддерживать продажи, также как и опасения замедления экономики и рост уверенности в сохранении ключевой ставки на уровне 14%", - указывает эксперт.
"В сложившейся ситуации инвесторы предпочтут сокращать долю акций в портфеле, увеличивая объем консервативных инструментов. В результате, уже в ближайшие сессии индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазон 2000-2100 пунктов, а ближе к концу недели видим риски отката к минимумам года", - добавляет он.
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рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, вк, алроса
Рынок, Торги, Акции, Богдан Зварич, Мосбиржа, ВК, Алроса
Российский рынок акций усилил снижение
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов, но вернулся выше отметки 2100 пунктов
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение, утром опускался ниже ключевой отметки 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, но затем вернулся выше нее и в основные торги продолжает торговаться в минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.52 мск снижался на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 2 119,79 пункта, а ранее в понедельник максимально опускался до 2080,79 пункта.
Стоимость нефти к 12.51 мск повышалась на 1,2% - до 89,6 доллара за баррель сорта Brent.
В частности, дешевеют акции ВК (-4,3%), "Алросы" (-3,4%), "Русагро" (-3,8%). На фоне слабеющего рубля традиционно дорожают префы "Сургутнефтегаза" (+2,3%), акции, "Полюса" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), ЮГК (+0,3%).
Похоже, что многие инвесторы вновь стали сокращать среднесрочные позиции по акциям, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"Рынок игнорирует высокие цены на нефть, неплохую статистику по инфляции и снижение курса рубля, которое должно поддерживать акции экспортеров. Скорее всего, мы увидим попытки торможения перед "круглой" отметкой 2000 пунктов. Но у нас нет никакой уверенности, что она устоит. Поэтому обновление годового минимума от 20 июля – вполне реалистичный сценарий", - добавляет он.
На начавшейся неделе снижение российского рынка может продолжиться, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Ожидание улучшения ситуации на геополитическом треке не оправдались, что будет поддерживать продажи, также как и опасения замедления экономики и рост уверенности в сохранении ключевой ставки на уровне 14%", - указывает эксперт.
"В сложившейся ситуации инвесторы предпочтут сокращать долю акций в портфеле, увеличивая объем консервативных инструментов. В результате, уже в ближайшие сессии индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазон 2000-2100 пунктов, а ближе к концу недели видим риски отката к минимумам года", - добавляет он.