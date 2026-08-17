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Рынок акций РФ снижается на фоне отсутствия позитива в геополитике

Рынок акций РФ снижается на фоне отсутствия позитива в геополитике - 17.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ снижается на фоне отсутствия позитива в геополитике

Российский рынок акций продолжает снижение в начале новой недели на фоне отсутствия позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:12+0300

2026-08-17T16:12+0300

2026-08-17T16:32+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижение в начале новой недели на фоне отсутствия позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.46 мск снижался на 1,03%, до 2 114,43 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,96%, до 89,37 доллара за баррель. "Российский рынок падает из-за отсутствия новостей на геополитическом фронте, ужесточения риторики между Россией и ЕС и ожиданий новых санкций", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Основным фактором остается геополитика и ослабление ожиданий скорого прогресса в переговорах. За выходные новых сигналов, способных заметно улучшить настроения инвесторов, не появилось, поэтому участники рынка продолжают сокращать позиции в рисковых активах", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. При этом дорогая нефть и ослабление рубля сегодня оказывают поддержку экспортерам, но пока не способны компенсировать геополитическое давление, добавил он. Лидеры роста и снижения В лидерах роста – привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,85%), обыкновенные акции "Полюса" (+1,4%), "Русала" (+1,25%) и "Норникеля" (+0,61%). "Сегежа" продолжает корректироваться после сильных спекулятивных движений начала августа, когда бумаги за одну сессию прибавляли более 20%. Нового негативного корпоративного сообщения за выходные и утро понедельника не появилось, однако фундаментальный фон остается слабым", - отмечает Чернов. Также в лидерах снижения - акции банка "Санкт-Петербург" (−5,19%), "ОВК" (−4,99%), "ВК" (−4,75%) и "Вуш холдинга" (−4,70%), "Фармасинтеза" (−3,01%). Прогнозы Гудым ожидает закрытия в "красной зоне". "Индекс Мосбиржи к середине дня смог восстановиться от утренних минимумов, несколько нивелировав потери первой половины дня, может попытаться закрепиться в области 2100 пунктов", - прогнозирует Александр Дудников из "Цифра брокер".

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рынок, торги, владимир чернов, мосбиржа, ес, финам