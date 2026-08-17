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Рынок акций РФ снизился в начале недели без позитива в геополитике

Рынок акций РФ снизился в начале недели без позитива в геополитике - 17.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ снизился в начале недели без позитива в геополитике

Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии в понедельник в отсутствие позитива в геополитике, который инвесторы ожидали в начале месяца, | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T19:37+0300

2026-08-17T19:37+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам основной торговой сессии в понедельник в отсутствие позитива в геополитике, который инвесторы ожидали в начале месяца, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,02% - до 2 093,22 пункта, долларовый РТС - на 2,56%, до 775,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,67%, до 764,71 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.20 мск дорожал на 0,26%, до 88,75 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи продолжил спад в начале недели, но темпы его снизились, завязалась борьба за важный уровень 2100 пунктов. Внешний фон стал менее благоприятным", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Поддержку биржевым "быкам" оказывал рост цен на нефть, цветные и драгоценные металлы при одновременной слабости рубля, отметил он. "Корпоративные новости остаются противоречивыми. Сезон летних отпусков пока тоже не благоприятствует росту рынка, так как многие россияне в это время предпочитают продавать акции и приобретать валюту. Одновременное падение курса рубля также снижает привлекательность рублевых активов. Индекс Мосбиржи пока еще балансирует в коридоре 2000-2100 пунктов. Если индекс упадет ниже 2000 пунктов, это может стать началом нового этапа движения рынка вниз", - рассказал Наталья Мильчакова из Freedom Global. Лидеры роста и падения Акции ЮГК (+3,03%) растут на фоне новостей о том, что акционерное общество "БТС-Мост Холдинг" выставило оферту миноритариям ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) по цене 74,25 копейки на акцию. В лидерах роста - акции ЮГК (+3,07%), Московского кредитного банка (+2,10%), "Новабев" (+0,78%), "М.Видео" (+0,35%), "Русала" (+0,08%). В лидерах снижения - акции "Вуш холдинга" (−7,82%), ОВК (−7,41%), "Самолета" (−7,10%), ВК (−7,06%), ММК (−5,91%). Прогнозы "Индекс Мосбиржи задержался у 2100 пунктов, что является позитивным сигналом. Конечно, это не отменяет возможности более глубокого спада в направлении 2000 пунктов", - делится Смирнов. Мильчакова считает, что во вторник индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2000-2100 пунктов. "На ближайшую неделю базовый сценарий - широкая консолидация в диапазоне 2050–2200 пунктов по индексу Мосбиржи. Закрепление выше 2200 станет первым сигналом восстановления, тогда как пробой 2100 усилит риск движения к новым годовым минимумам", - прогнозирует Александр Бахтин "Гарда капитал".

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рынок, торги, александр бахтин, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"