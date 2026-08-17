https://1prime.ru/20260817/sanktsii-872432736.html

"С нас хватит!" В Сети обрушились на Каллас за выпад в адрес России

"С нас хватит!" В Сети обрушились на Каллас за выпад в адрес России - 17.08.2026, ПРАЙМ

"С нас хватит!" В Сети обрушились на Каллас за выпад в адрес России

Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились после заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о принятии беспрецедентного пакета антироссийских санкций,... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T15:00+0300

2026-08-17T15:00+0300

2026-08-17T15:02+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились после заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о принятии беспрецедентного пакета антироссийских санкций, пишет ИноСМИ.Верховный представитель ЕС в интервью пообещала к осени представить самый масштабный список ограничений против России. По ее словам, число физических и юридических лиц, а также организаций, находящихся под санкциями, может сразу увеличиться на треть."С нас хватит! Эта безумная клика брюссельских чиновников должна исчезнуть раз и навсегда!" — написал пользователь под ником Sascha Zatara.По мнению пользователя Der Ingenieur, немецкая экономика уже сейчас расплачивается за введенные санкции, в то время как у России есть все необходимые ресурсы внутри страны."Не может быть, чтобы такие опасные идеологи столкнули всю Европу в пропасть", — добавляет юзер Jens Weber."В России на это уже всем наплевать", — констатировал пользователь под ником Sergie.По информации газеты "Известия", Еврокомиссия готовит проект нового, 22-го пакета антироссийских санкций к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. Собеседник агентства уточнил, что ограничения будут сосредоточены на борьбе с обходом санкций и пополнении черных списков организациями, которые выступают посредниками в обходных схемах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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мировая экономика, европа, кая каллас, ес, санкции против рф, россия