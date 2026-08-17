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"С нас хватит!" В Сети обрушились на Каллас за выпад в адрес России - 17.08.2026, ПРАЙМ
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"С нас хватит!" В Сети обрушились на Каллас за выпад в адрес России
"С нас хватит!" В Сети обрушились на Каллас за выпад в адрес России - 17.08.2026, ПРАЙМ
"С нас хватит!" В Сети обрушились на Каллас за выпад в адрес России
Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились после заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о принятии беспрецедентного пакета антироссийских санкций,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:00+0300
2026-08-17T15:02+0300
мировая экономика
европа
кая каллас
ес
санкции против рф
россия
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились после заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о принятии беспрецедентного пакета антироссийских санкций, пишет ИноСМИ.Верховный представитель ЕС в интервью пообещала к осени представить самый масштабный список ограничений против России. По ее словам, число физических и юридических лиц, а также организаций, находящихся под санкциями, может сразу увеличиться на треть."С нас хватит! Эта безумная клика брюссельских чиновников должна исчезнуть раз и навсегда!" — написал пользователь под ником Sascha Zatara.По мнению пользователя Der Ingenieur, немецкая экономика уже сейчас расплачивается за введенные санкции, в то время как у России есть все необходимые ресурсы внутри страны."Не может быть, чтобы такие опасные идеологи столкнули всю Европу в пропасть", — добавляет юзер Jens Weber."В России на это уже всем наплевать", — констатировал пользователь под ником Sergie.По информации газеты "Известия", Еврокомиссия готовит проект нового, 22-го пакета антироссийских санкций к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. Собеседник агентства уточнил, что ограничения будут сосредоточены на борьбе с обходом санкций и пополнении черных списков организациями, которые выступают посредниками в обходных схемах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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мировая экономика, европа, кая каллас, ес, санкции против рф, россия
Мировая экономика, ЕВРОПА, Кая Каллас, ЕС, санкции против РФ, РОССИЯ
15:00 17.08.2026 (обновлено: 15:02 17.08.2026)
 
"С нас хватит!" В Сети обрушились на Каллас за выпад в адрес России

Читатели немецкой Die Welt возмутились из-за заявления Каллас о санкциях против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились после заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о принятии беспрецедентного пакета антироссийских санкций, пишет ИноСМИ.
Верховный представитель ЕС в интервью пообещала к осени представить самый масштабный список ограничений против России. По ее словам, число физических и юридических лиц, а также организаций, находящихся под санкциями, может сразу увеличиться на треть.
"С нас хватит! Эта безумная клика брюссельских чиновников должна исчезнуть раз и навсегда!" — написал пользователь под ником Sascha Zatara.
По мнению пользователя Der Ingenieur, немецкая экономика уже сейчас расплачивается за введенные санкции, в то время как у России есть все необходимые ресурсы внутри страны.
"Не может быть, чтобы такие опасные идеологи столкнули всю Европу в пропасть", — добавляет юзер Jens Weber.
"В России на это уже всем наплевать", — констатировал пользователь под ником Sergie.
По информации газеты "Известия", Еврокомиссия готовит проект нового, 22-го пакета антироссийских санкций к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. Собеседник агентства уточнил, что ограничения будут сосредоточены на борьбе с обходом санкций и пополнении черных списков организациями, которые выступают посредниками в обходных схемах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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